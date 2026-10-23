Seguirlo de madrugada, acomodar el domingo a una carrera, buscar una bandera argentina entre las tribunas. Los hinchas de Franco Colapinto conocen esas costumbres. Por eso, cuando aparece la posibilidad de verlo correr en el país, cualquier respuesta suya merece atención.
¿Ver a Colapinto correr en casa? La respuesta de Franco que renueva la ilusión argentina
En Austin, el piloto de Alpine habló sobre la posibilidad de que Argentina vuelva al calendario de la Fórmula 1. También respondió sobre la seguridad para competir en Qatar y Abu Dhabi.
El tema llegó a la charla con los periodistas en Austin. La pregunta vinculaba la incorporación de Ruanda, prevista para 2030, con el espacio que podría quedar para Argentina. Franco consideró que las posibilidades del país no habían cambiado y agregó:
“Tengo entendido por los rumores que lo de Argentina es para un poco antes”.
La frase, alcanza para alimentar la expectativa, aunque todavía deja preguntas abiertas: Colapinto no dio una fecha ni confirmó un acuerdo. Él mismo aclaró que hablaba de versiones. Para quienes sueñan con alentarlo desde una tribuna argentina, la espera continúa.
En esa misma conversación hubo lugar para una preocupación más inmediata: la seguridad de las carreras en Qatar y Abu Dhabi.
“Confío plenamente en las decisiones que toman”, respondió sobre la Fórmula 1 y la FIA. Explicó que ambos organismos cuentan con más información que los pilotos y expresó su confianza en que priorizarán su protección al decidir sobre esas competencias.