Franco Colapinto conoce a las personas que trabajan sobre su auto. Comparte con ellas las jornadas de preparación, las expectativas antes de salir a pista y las conversaciones que siguen a una carrera difícil. Por eso, cuando los ataques en redes sociales alcanzaron a sus mecánicos e ingenieros, sintió que tenía que volver a hablar.
Franco Colapinto explicó por qué decidió hablar
En Austin, el argentino contó qué lo llevó a grabar el video en el que pidió frenar los mensajes de odio. Su preocupación por quienes trabajan a su lado en Alpine y el deseo de volver a concentrarse en correr: “Ver que atacan a mis mecánicos me duele”
Lo había hecho en distintas entrevistas y durante varios fines de semana de la temporada. Después del Gran Premio de Singapur decidió grabarse y dirigirse directamente a sus seguidores. Este jueves, en Austin, explicó qué había detrás de aquel mensaje.
“Especialmente mis mecánicos recibieron mucho odio. Mis ingenieros también, gente de mi equipo que quiere que me vaya bien y que me ayuda a rendir. Trabajo con ellos a diario y verlos recibir este tipo de mensajes me duele”
En la previa del Gran Premio de Estados Unidos, el argentino volvió sobre un asunto que preferiría no tener que abordar cada vez que llega a un circuito. Agradeció el apoyo que recibe, pero insistió en que hubo comportamientos que sobrepasaron un límite.
“En cada deporte y en cada grupo de aficionados también hay un lado malo, el del odio, con personas que hacen comentarios negativos y no ayudan a los deportistas a rendir al máximo. Para mí, últimamente se cruzaron algunas líneas”, señaló.
Las personas detrás del auto
El video publicado después de Singapur había sido un pedido de ayuda. Colapinto les habló a quienes lo acompañan para explicarles que atacar a otros pilotos o a integrantes de Alpine termina perjudicando también aquello que desean para él.
En Austin puso el foco en sus compañeros de trabajo. En quienes preparan el auto, buscan soluciones y lo acompañan durante cada fin de semana.
Consultado sobre si los ataques aparecían en las publicaciones oficiales de Alpine o llegaban a las cuentas personales de sus integrantes, fue cuidadoso con la respuesta.
“No tengo sus teléfonos, pero, por lo que entiendo, reciben mensajes y comentarios. Para mí, se cruzó la línea”, afirmó.
Alpine, recomendó a sus trabajadores mantener privadas sus cuentas personales y evitar mostrar los logotipos de la escudería para reducir la exposición a mensajes no deseados.
El pedido de Franco apunta a cambiar la conducta que obliga a tomar esos recaudos. Para él, el apoyo de los hinchas tiene un valor enorme. Lo que intenta explicar es que ese acompañamiento pierde su sentido cuando lastima a otras personas.
Un problema que va más allá de la Fórmula 1
Colapinto también mencionó a Max Verstappen, quien se pronunció contra los ataques en redes, y advirtió que se trata de una situación que atraviesa a otras actividades.
“Está pasando mucho a nuestro alrededor. Es un problema que tenemos hoy en el deporte y en muchas áreas diferentes de la vida. Artistas, actores, está en todas partes”, sostuvo.
En su caso, explicó que procura no detenerse en los comentarios agresivos. Pero sabe que otras personas los viven de otra manera y que eso también merece atención.
“Personalmente, no me duele demasiado. No miro mucho esos comentarios, no les presto demasiada atención. Pero a algunos sí les afecta. Por eso tenemos que prestarle atención y mejorarlo”, reflexionó.
Volver a hablar de carreras
Después de tantas intervenciones sobre el mismo tema, el argentino sintió que un mensaje personal podía ayudar.
“Creo que era lo último que podía hacer: sacar un comunicado mío hablando en un video así. Pensé que iba a ser positivo y tenía ganas de hacerlo”, explicó.
“Quiero dejar de hablar de esto todos los fines de semana. Por eso hice el mensaje: para concentrarme en correr y no estar hablando constantemente de esto”, expresó.
De amarillo para la gira americana
Alpine presentó una decoración especial para los autos de Franco Colapinto y Pierre Gasly, con mayor presencia del amarillo de Mercado Libre en la cubierta del motor. El diseño se verá desde este fin de semana en Austin y también acompañará al equipo en los grandes premios de México y Brasil.
En Austin lo espera otro desafío deportivo. Antes de subirse al Alpine, Franco volvió a pedir algo que considera necesario para seguir adelante: respeto por las personas con las que comparte el trabajo y la ilusión de conseguir mejores resultados.