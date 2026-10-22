Después de Madrid, Alpine estaba a nueve puntos de Racing Bulls. Al llegar a Austin, la diferencia es de 32. Entre una carrera y otra pasaron tres fechas en las que el equipo de Franco Colapinto y Pierre Gasly no pudo sumar, mientras su rival por el quinto puesto aprovechó cada oportunidad.
Alpine mira a Racing Bulls, pero también necesita cuidar lo que viene detrás
El equipo de Colapinto llega a Austin con tres fechas sin sumar. Racing Bulls amplió su ventaja en el quinto puesto, mientras Haas y Audi recuperaron puntos. La comparación entre los siete equipos que corren detrás de las principales escuderías.
El campeonato todavía le permite a Alpine mirar hacia adelante. Tiene 68 puntos y conserva 38 de ventaja sobre Haas, su perseguidor inmediato. Pero los últimos resultados muestran por qué necesita volver a sumar: Racing Bulls se alejó y varios de los que vienen detrás también encontraron puntos.
A seis Grandes Premios del final, la comparación deja diferencias tanto en lo acumulado durante el año como en el rendimiento reciente.
Cómo llegan a Austin los equipos: las posiciones en el campeonato de Constructores, los puntos en total y el ultimo dato todos los puntos obtenidos durante los fines de semana de Azerbaiyán, Bahréin disputado en Malasia y Singapur, incluida la Sprint.
5º Racing Bulls 100 - 23
6º Alpine 68 - 0
7º Haas 30 - 9
8º Audi 23 - 6
9º Williams 12 - 1
10º Aston Martin 7 - 4
11º Cadillac 0 - 0
Racing Bulls sumó más en esas tres fechas que los otros seis equipos de este grupo juntos: 23 puntos contra 20. Es la señal más clara de cómo fortaleció su quinto puesto antes de la gira americana.
Racing Bulls aprovechó lo que Alpine dejó pasar
El equipo de Liam Lawson y Arvid Lindblad consiguió seis puntos en Bakú, siete en Malasia y diez durante el fin de semana de Singapur. No dependió de un único resultado para abrir la diferencia: sumó en las tres fechas.
Alpine, en cambio, quedó detenido en las 68 unidades que tenía después de Madrid. Así, una distancia de nueve puntos pasó a 15 en Azerbaiyán, a 22 en Malasia y a los actuales 32 después de Singapur.
Marina Bay ofreció una comparación directa. Gasly largó séptimo y terminó undécimo; Lawson salió octavo y llegó séptimo. El francés perdió su lugar entre los diez primeros y el neozelandés convirtió su carrera en seis puntos.
Racing Bulls tampoco tuvo un domingo completo con sus dos pilotos: Lindblad terminó decimoquinto después de partir noveno. Pero pudo sumar con Lawson, que destacó su largada con neumáticos blandos y el ritmo sostenido durante la prueba.
Para Alpine, el problema sigue siendo trasladar al domingo lo que consigue en clasificación. Gasly llega con tres presencias consecutivas en Q3, pero los puntos no acompañaron. A eso se sumaron los dos abandonos de Colapinto en Singapur, uno en la Sprint y otro en el Gran Premio, por problemas mecánicos.
La velocidad a una vuelta ofrece una posibilidad. La falta de resultados en carrera explica el terreno perdido.
Haas y Audi tienen una pelea más cercana
Haas ocupa el séptimo puesto con 30 puntos. Está a 38 de Alpine, una diferencia considerable, pero sus nueve unidades en las últimas tres fechas le permitieron recuperar movimiento después de una larga serie sin sumar: consiguió seis en Bakú y tres durante el fin de semana de Singapur.
Su situación inmediata también exige mirar hacia atrás. Audi tiene 23 puntos y está a siete, por lo que un buen resultado puede modificar esa pelea en una sola carrera.
El equipo alemán no sumó en Azerbaiyán ni en Malasia, pero consiguió seis unidades en Singapur. Ese fin de semana le permitió mantenerse cerca de Haas y ampliar su ventaja sobre Williams.
Williams, Aston Martin y Cadillac, con menos margen
Williams llega noveno, con 12 puntos. En las últimas tres fechas agregó solamente uno, en Bakú, y quedó a once de Audi. Para Carlos Sainz y Alex Albon, volver con mayor frecuencia a los puestos puntuables es necesario para intentar recuperar una posición.
Aston Martin está cinco puntos por detrás de Williams. Su balance reciente fue algo mejor: consiguió cuatro unidades en Malasia, más de la mitad de los siete puntos que acumula en la temporada. Es un ejemplo de cuánto puede cambiar una carrera cuando los totales son bajos.
Cadillac, por su parte, sigue sin puntos. El equipo de Sergio Pérez y Valtteri Bottas tiene pendiente ese primer resultado entre los puestos que suman.
Para Alpine, la tabla deja dos referencias: Racing Bulls está 32 puntos por delante y Haas, 38 por detrás. Hay margen para buscar el quinto puesto y también una ventaja que defender. Después de tres fechas en cero, Austin será la primera oportunidad de volver a sumar.