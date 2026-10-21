Los Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll tendrán un aspecto diferente este fin de semana. La escudería británica presentó una decoración especial para disputar el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1, que se correrá en Austin.
Aston Martin cambia de imagen en Austin para celebrar una historia compartida
El equipo presentó una decoración especial para el Gran Premio de Estados Unidos. Los AMR26 lucirán el nuevo diseño durante el fin de semana en el Circuito de las Américas.
El diseño celebra los cinco años de relación con Cognizant, empresa que acompaña al equipo desde el regreso de Aston Martin a la Fórmula 1 en 2021, cuando tomó el lugar de Racing Point.
Será una imagen exclusiva para esta fecha y estará en los dos AMR26 durante la actividad en el Circuito de las Américas.
Lawrence Stroll, presidente ejecutivo de Aston Martin, explicó que la propuesta busca reconocer un vínculo que comenzó junto con aquella etapa del equipo y fue evolucionando con los años.
“La decoración especial en Austin es nuestra manera de celebrar ese camino” expresó Lawrence Stroll.
Aston Martin se suma así a las escuderías que eligieron la cita estadounidense para renovar su imagen. Mercedes incorporará detalles azules a sus habituales colores, mientras que Haas presentó una decoración inspirada en Godzilla.