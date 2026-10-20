Esta vez, Carlos Sainz y Alex Albon tienen un problema que no se resuelve con una buena clasificación o una parada rápida en boxes. Doctor Doom amenaza con alterar la temporada y los pilotos de Williams, acompañados por su jefe, James Vowles, deben enfrentarlo. Por suerte, cuentan con una ayuda poco habitual en el paddock: Iron Man, Black Widow y Capitán América.
Sainz y Albon se suman a Marvel: el Williams que cambió el azul por los colores de un villano
El equipo presentó un auto de exhibición inspirado en Doctor Doom y convirtió a sus pilotos en personajes de una historieta junto a Iron Man, Black Widow y Capitán América. El diseño podrá verse en Austin, aunque no estará en la grilla del Gran Premio de Estados Unidos.
La historia pertenece a Iron Man: Racing Towards Doom, el cómic que llevó al equipo británico al universo Marvel. Pero la colaboración también salió de las páginas: Williams presentó un auto de exhibición que dejó de lado su azul habitual para adoptar el negro y el verde característicos del villano.
El diseño fue una de las atracciones de la Comic Con de Nueva York, realizada del 8 al 11 de octubre. Ahora tendrá una segunda escala en Austin, donde los aficionados podrán conocerlo durante la semana del Gran Premio de Estados Unidos.
Sainz y Albon no competirán con esos colores. Se trata de un FW48 de exhibición, preparado como parte de una propuesta vinculada con la próxima película Avengers: Doomsday
De la pista a las viñetas
La relación entre Williams y Marvel comenzó en abril, cuando se anunció que los dos pilotos y Vowles aparecerían en una historieta especial. Escrita por Ethan Sacks e ilustrada por Greg Land, la publicación tiene 32 páginas y combina acción de superhéroes con referencias a la Fórmula 1.
El argumento les propone a los integrantes del equipo una misión distinta: impedir que Doctor Doom concrete sus planes contra la temporada de carreras. En ese recorrido se cruzan con algunos de los personajes más conocidos de Marvel.
Según la nota de Lucy Dover publicada en el sitio oficial de la Fórmula 1, el cómic llegará a las tiendas de Estados Unidos el 21 de octubre, en la previa de la carrera de Austin.
Durante el año, la colaboración también acompañó distintas fechas del campeonato. Después de una primera presentación en Miami, aparecieron portadas de edición limitada dedicadas a Grandes Premios como Mónaco, Gran Bretaña, España y Singapur. Estados Unidos y Las Vegas también forman parte de esa colección.
Un auto para mirar de cerca
En Nueva York, el Williams inspirado en Doctor Doom fue el centro de un espacio que reunió ilustraciones, buzos de competición con diseños de superhéroes y propuestas interactivas.
Además, se prepararon 2.000 ejemplares de la historieta con una portada exclusiva de la Comic Con. La propuesta permitió acercar el equipo a un público que quizás conoce mejor las aventuras de los Avengers que los movimientos de la calle de boxes.
El cruce tiene un punto de encuentro en la tecnología. En el artículo de F1, Miriam Kent, docente de Cine y Medios de la Universidad de Leeds y autora de Women in Marvel Films, señala que los autos y los superhéroes comparten una fascinación por las máquinas y por los límites de lo que pueden hacer las personas con ellas.
La próxima parada es Austin
Quienes no pudieron ver el auto en Nueva York tendrán otra oportunidad en la zona para aficionados de Williams, ubicada en el centro de Austin. La exhibición está programada del 19 al 24 de octubre e incluirá una edición especial del cómic dedicada a la ciudad.
El espacio también anuncia participaciones de Albon, Vowles, el piloto de reserva Luke Browning y Damon Hill, campeón mundial de 1996, además de experiencias de conducción virtual.
Mientras el equipo prepara sus autos para competir en el Circuito de las Américas, ese otro Williams tendrá una tarea diferente: dejarse fotografiar y acercar dos mundos que, por unos días, compartirán personajes, colores e historias.