GP Austin

Sainz y Albon se suman a Marvel: el Williams que cambió el azul por los colores de un villano

El equipo presentó un auto de exhibición inspirado en Doctor Doom y convirtió a sus pilotos en personajes de una historieta junto a Iron Man, Black Widow y Capitán América. El diseño podrá verse en Austin, aunque no estará en la grilla del Gran Premio de Estados Unidos.