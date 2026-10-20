Fórmula 3

A dos milésimas de la punta: Colnaghi brilló en el arranque de la categoría en España

El piloto argentino completó 73 vueltas con el Campos Racing en la primera jornada de postemporada. Fue tercero por la mañana y se metió como escolta por la tarde, a sólo dos milésimas del mejor registro de Kean Nakamura-Berta.