Dos milésimas. Esa fue la diferencia que separó a Mattia Colnaghi del mejor tiempo en la primera jornada de pruebas de postemporada de la Fórmula 3 en Jerez. El argentino cerró el día en el segundo puesto, pero su actuación tuvo algo más que una vuelta rápida: estuvo entre los tres primeros en ambas sesiones y completó 73 giros con el auto de Campos Racing.
A dos milésimas de la punta: Colnaghi brilló en el arranque de la categoría en España
El piloto argentino completó 73 vueltas con el Campos Racing en la primera jornada de postemporada. Fue tercero por la mañana y se metió como escolta por la tarde, a sólo dos milésimas del mejor registro de Kean Nakamura-Berta.
En una etapa de trabajo en la que cada salida permite reunir información y ganar experiencia, Colnaghi aprovechó las dos sesiones. Por la mañana terminó tercero, con un registro de 1m31s518. Por la tarde bajó hasta 1m31s171 y quedó apenas detrás del británico Kean Nakamura-Berta, quien marcó 1m31s169 con Trident.
Los tiempos dejaron una imagen de paridad: Ernesto Rivera, compañero de Mattia en Campos, fue tercero con 1m31s180. Apenas once milésimas separaron a los tres primeros al finalizar la jornada.
Una mañana entre los protagonistas
El inicio de la actividad fue tranquilo. Los equipos dedicaron las primeras salidas a las vueltas de instalación, necesarias para comprobar que todo estuviera en condiciones antes de comenzar a exigir los autos.
Cuando aparecieron los primeros intentos rápidos, la referencia fue cambiando de manos. James Egozi, de AIX Racing, estuvo al frente en el tramo inicial, antes de que Matteo De Palo llevara a MP Motorsport a la primera posición. También Miguel Costa, con DAMS, tuvo su momento en la punta.
Campos Racing, campeón de equipos, respondió con Rivera. El mexicano colocó neumáticos medios nuevos y estableció un tiempo de 1m31s217 que se mantuvo como el mejor de la mañana.
Colnaghi se ubicó inicialmente detrás de su compañero. Sobre el cierre, Enzo Deligny mejoró con el auto de Van Amersfoort Racing y se quedó con el segundo puesto, a 188 milésimas de Rivera.
Mattia terminó tercero, a 301 milésimas de la referencia, después de completar 29 vueltas. Detrás quedaron Alessandro Giusti, de Rodin Motorsport, y Alexander Abkhazava, de DAMS.
Era una primera parte del día bien aprovechada: kilómetros de trabajo y un lugar entre los más rápidos, con otra sesión por delante para continuar.
Un cierre por muy poco
Rivera volvió a mostrarse adelante en el comienzo de la tarde, aunque Niccolò Maccagnani pronto lo desplazó con un registro de 1m31s632 para Trident.
Después, las tandas largas ocuparon buena parte del programa. La actividad permitió a los equipos trabajar con varias vueltas consecutivas, mientras algunos pilotos encontraban mejoras en sus registros.
El movimiento más fuerte llegó en el tramo final, cuando varios equipos recurrieron a neumáticos duros nuevos. Nakamura-Berta marcó 1m31s169 y pasó al frente. Poco después, Maccagnani quedó a 44 milésimas y dejó transitoriamente a Trident con sus dos autos en las primeras posiciones.
Colnaghi apareció entonces con su mejor vuelta. El 1m31s171 lo llevó al segundo lugar y lo dejó a una diferencia mínima del británico. Rivera también mejoró para ubicarse tercero, por delante de Maccagnani y Giusti.
El argentino completó 44 vueltas en esa sesión, quince más que durante la mañana, y llegó así a los 73 giros en el día.
La posibilidad de otro intento se terminó cuando Abkhazava quedó detenido en pista. La interrupción provocó una bandera roja y la actividad ya no pudo reanudarse antes del cierre.
Una buena base para seguir trabajando
Los ensayos requieren una lectura distinta de la clasificación de una carrera. Cada equipo organiza sus pruebas según sus necesidades, y los tiempos no muestran por sí solos todo lo que se busca en una jornada de este tipo.
Con esa precaución, Colnaghi dejó un balance alentador. Se mantuvo entre los tres primeros en las dos sesiones, acumuló vueltas y terminó muy cerca del mejor tiempo. Campos también tuvo motivos para valorar el trabajo: Rivera lideró por la mañana y ambos pilotos cerraron la tarde entre los tres más rápidos.
La actividad continuará con la segunda y última jornada de pruebas en Jerez. Para Mattia será otra oportunidad de sumar kilómetros y profundizar el trabajo con sus ingenieros, después de un comienzo que lo encontró de lleno entre los protagonistas.
Los cinco mejores de la sesión de la tarde
1 Kean Nakamura-Berta Trident 1m31s169
2 Mattia Colnaghi Campos Racing 1m31s171
3 Ernesto Rivera Campos Racing 1m31s180
4 Niccolò Maccagnani Trident 1m31s213
5 Alessandro Giusti Rodin Motorsport 1m31s311