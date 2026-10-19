Antes de hablar del equipo que lo espera, Mattia Colnaghi quiso agradecer al que deja. Recordó a las personas con las que trabajó durante tres temporadas, los campeonatos que consiguieron juntos y el recorrido que lo llevó desde sus primeros pasos en los monoplazas hasta la Fórmula 3. Después llegaron las ganas de volver al auto, conocer a sus nuevos compañeros de trabajo y empezar a preparar lo que viene.
Colnaghi se suma al equipo campeón de la Fórmula 3 y renueva su sueño de llegar a la F1
El argentino correrá en Campos Racing en 2027, con el respaldo de Red Bull. Deja MP Motorsport después de tres años y dos títulos para afrontar un nuevo desafío en una estructura protagonista de la F3 y la Fórmula 2. El agradecimiento a quienes lo acompañaron y la ilusión de empezar otra etapa
“Siempre me voy a quedar con un pedacito de MP en mi corazón”, expresó en un mensaje en video que compartió con la prensa después de confirmar su incorporación a Campos Racing para 2027.
El argentino de 18 años continuará una temporada más en la FIA Fórmula 3, pero cambiará de equipo. Se despedirá de MP Motorsport para sumarse a la estructura española que ganó los dos últimos campeonatos de equipos y que este año también celebró el título de pilotos con el estadounidense Ugo Ugochukwu.
La oportunidad llega después de un debut que le exigió paciencia y aprendizaje. Colnaghi terminó su primer campeonato en el puesto 13, con 54 puntos, y mostró un crecimiento en la segunda mitad de la temporada. Ahora buscará aprovechar esa experiencia en una escudería que viene de pelear y ganar adelante.
El movimiento cuenta con el respaldo de Red Bull, cuyo programa de jóvenes pilotos acompaña su desarrollo. También abre una perspectiva que va más allá del próximo campeonato: Campos tiene una presencia importante en la Fórmula 2 y experiencia en el trabajo con corredores que después llegaron a la máxima categoría.
Para Mattia, el siguiente paso será demostrar lo aprendido en la F3. Su sueño de llegar a la Fórmula 1 sigue encontrando desafíos en el camino.
La despedida de un equipo donde creció
La relación con MP Motorsport comenzó mucho antes de esta primera temporada en la antesala de la Fórmula 2. Con la estructura neerlandesa, Colnaghi fue campeón de la Fórmula 4 Española en 2024 y de la Eurocup-3 en 2025. Dos títulos consecutivos que impulsaron su carrera y lo pusieron bajo la mirada de Red Bull.
Por eso, al anunciar el cambio, quiso detenerse en esos tres años. Agradeció tanto a las personas con las que trabajó directamente como a quienes lo ayudaron desde otras funciones dentro del equipo. Dijo que se había sentido muy bien acompañado y dejó una despedida afectuosa para una etapa que tuvo un valor decisivo en su formación.
Con MP aprendió a ganar y también atravesó un campeonato diferente de los anteriores. Llegar a la F3 significó medirse con treinta pilotos, adaptarse a nuevas exigencias y aceptar que los resultados podían tardar más de lo esperado.
En el cierre encontró una mayor continuidad. Sumó puntos en seis de las ocho carreras de las últimas cuatro fechas y en cuatro de ellas quedó cerca del podio. Esa mejora le permitió recuperar confianza y mostrar un rendimiento que no había podido sostener durante el comienzo del año.
Terminó con 54 unidades, la misma cantidad que el polaco Maciej Gładysz, quien quedó duodécimo en la clasificación final gracias a su victoria en la segunda carrera de Gran Bretaña.
Colnaghi se quedó sin el podio que buscaba, pero terminó su estreno con más experiencia y mejores argumentos para encarar una segunda oportunidad.
Por qué Campos representa un paso importante
El presente de Campos Racing explica buena parte de la expectativa. El equipo español ganó los dos últimos campeonatos de escuderías de la F3 y en 2026 también consiguió la corona de pilotos con Ugochukwu, quien anteriormente había integrado la academia de McLaren.
Colnaghi llegará a un grupo que conoce lo que se necesita para sostener una pelea por el título. El cambio le ofrece una base de trabajo competitiva, aunque también lo pondrá frente a una exigencia mayor: aprovechar esa oportunidad y acercarse de manera más frecuente a los primeros puestos.
El propio piloto lo planteó al confirmar su incorporación. Después de haber enfrentado a Campos en categorías anteriores, destacó el respeto que le tiene y los resultados que consiguió en la formación de jóvenes corredores.
“Después de ganar campeonatos en categorías anteriores y de adquirir un año de valiosa experiencia en F3, creo que, junto con Campos, tenemos el potencial para luchar por los mejores resultados en 2027”, expresó en el comunicado del equipo.
La confianza también llegó desde la dirección de la escudería. Adrián Campos destacó su talento y la capacidad que mostró para pelear por victorias y campeonatos desde sus primeras temporadas en los monoplazas.
“Estamos convencidos de que Mattia tiene todo lo necesario para ayudarnos a lograrlo”, señaló al referirse al objetivo de seguir en la pelea y defender los títulos obtenidos este año.
La estructura fundada por el recordado expiloto de Fórmula 1 Adrián Campos acumula tres décadas de trabajo en categorías de formación y una treintena de títulos entre campeonatos de equipos y pilotos. Por sus filas pasaron nombres como Fernando Alonso, Alex Palou e Isack Hadjar.
El respaldo de Red Bull y el aprendizaje
La llegada del argentino también se entiende por la estrecha relación entre Campos y Red Bull. Esa vinculación permite a la academia austríaca acompañar a sus pilotos dentro de una estructura con presencia en la Fórmula 3 y la Fórmula 2.
Según la información publicada por Infobae, Red Bull impulsó el cambio de equipo como parte de la continuidad de su apoyo a Colnaghi. Las conversaciones avanzaron durante el tramo final del campeonato y ya estaban encaminadas cuando la categoría disputó su última fecha en Madrid, el 12 y 13 de septiembre. El acuerdo terminó de formalizarse antes del anuncio de este lunes.
Para Mattia, pertenecer al programa significa mucho más que llevar sus colores. Su preparación incluye sesiones de simulador en las instalaciones de Milton Keynes y un seguimiento que le permite revisar su rendimiento con otras herramientas.
Al hablar de esa experiencia, explicó que considera a la academia una escuela. Valoró especialmente la ayuda que recibió para reconocer errores y comprender detalles que, desde el auto, no siempre lograba identificar.
En una temporada difícil, esas observaciones le sirvieron para entender dónde podía mejorar. El respaldo de Red Bull continúa, junto con la responsabilidad de transformar ese aprendizaje en resultados.
La Fórmula 2 también forma parte del horizonte
Hay otro aspecto que vuelve importante su incorporación: Campos tiene un papel destacado en la Fórmula 2, el escalón previo a la máxima categoría. Colnaghi llegará a una organización que conoce las dos divisionales y que puede acompañar distintas etapas del desarrollo de un piloto.
Los antecedentes son recientes. Isack Hadjar fue subcampeón de F2 con el equipo español en 2024 antes de llegar a la Fórmula 1. Arvid Lindblad también pasó por Campos en esa categoría durante 2025 y luego dio el salto.
Este año, Nikola Tsolov es protagonista de la pelea por el campeonato de Fórmula 2 con la misma estructura. El búlgaro, también integrante del programa de Red Bull, aparece como una referencia para quienes vienen detrás dentro de la academia.
Colnaghi lo reconoció al hablar de su propio lugar en ese recorrido. Ubicó a Tsolov por delante y mencionó al mexicano Ernesto Rivera como otro de los jóvenes con los que comparte la búsqueda de una oportunidad. Rivera terminó séptimo en la temporada de F3 con Campos.
Para Mattia, una buena campaña en 2027 podría acercarlo a la Fórmula 2 en 2028. Ese ascenso todavía no está confirmado y dependerá de cómo continúe su carrera. Por ahora, el objetivo es aprovechar su segundo año en F3, conseguir los podios que le faltaron y ponerse en condiciones de luchar por el título.
El apoyo que sintió desde Argentina
Nacido en Monza, Italia, e hijo de madre argentina, Colnaghi compite desde este año con licencia de nuestro país. Durante su primera temporada en la F3 sintió ese vínculo en los mensajes que recibió y en el seguimiento de sus carreras.
En el video del anuncio quiso agradecer especialmente a quienes lo acompañaron desde acá. Mencionó a los periodistas que siguen su actividad, a los aficionados que le escriben y a quienes se levantan temprano para verlo correr.
“El apoyo de toda la gente, toda la gente que me miraba las carreras, toda la gente que me escribía en Instagram, realmente fue genial verlo y me ayudó mucho en este año”, contó.
Sus palabras reflejan lo que significó sentirse acompañado cuando los resultados no eran los que esperaba. Venía de ganar dos campeonatos y se encontró con una temporada en la que tuvo que trabajar para recuperar las buenas sensaciones.
Aunque todavía no cuenta con patrocinadores argentinos, según la información difundida sobre su nueva etapa, el respaldo del público ya ocupa un lugar importante en su carrera. Mattia quiso reconocerlo al compartir una noticia que le devuelve entusiasmo y le permite mirar hacia adelante.
De inmediato, a la pista
La preparación con Campos comenzará esta misma semana. Colnaghi participará de los ensayos de postemporada en Jerez, el martes 20 y miércoles 21 de octubre. Después continuará el trabajo en Barcelona, el 26 y 27.
Serán las primeras jornadas para conocer al grupo con el que compartirá la próxima temporada, intercambiar información con los ingenieros y empezar a construir una forma de trabajo conjunta.
“Muy contento de tener esta experiencia nueva, de probar algo nuevo”, expresó en su mensaje. También habló de sus ganas de volver al auto y seguir trabajando para conseguir los resultados que busca.
Deja atrás tres años importantes, con dos títulos y el equipo que lo acompañó hasta la Fórmula 3. Lo espera una escudería campeona, un nuevo grupo de personas y la posibilidad de dar otro paso en su carrera. Este martes, cuando salga a pista en Jerez, Mattia empezará a conocer desde adentro la oportunidad que tanto lo ilusiona.