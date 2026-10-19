Automovilismo

Colnaghi se suma al equipo campeón de la Fórmula 3 y renueva su sueño de llegar a la F1

El argentino correrá en Campos Racing en 2027, con el respaldo de Red Bull. Deja MP Motorsport después de tres años y dos títulos para afrontar un nuevo desafío en una estructura protagonista de la F3 y la Fórmula 2. El agradecimiento a quienes lo acompañaron y la ilusión de empezar otra etapa