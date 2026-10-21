Mercedes tendrá una imagen diferente este fin de semana en Austin. Los autos de Kimi Antonelli y George Russell sumarán detalles azules a sus habituales colores plata, negro y verde para disputar el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas.
Un toque de azul para Austin: Mercedes cambia los colores de Antonelli y Russell
La escudería alemana presentó una estética especial inspirada en su programa de personalización para los monoplazas que correrán el GP de Estados Unidos.
La presentación se realizó este miércoles, a través de las redes sociales del equipo. El diseño está vinculado con Manufaktur, el programa de personalización de Mercedes-Benz que permite elegir terminaciones y combinaciones especiales para sus vehículos.
En esta oportunidad, esa propuesta llegó a la Fórmula 1. Los dos W17 llevarán la decoración durante el fin de semana de competencia y sus pilotos tendrán buzos preparados para acompañar la nueva imagen.
La iniciativa también incluye dos Mercedes-AMG GT Coupé de cuatro puertas personalizados para Antonelli y Russell, además de otras actividades previstas en Austin.
Una grilla con diseños especiales
Mercedes se sumó así a los equipos que eligieron el Gran Premio de Estados Unidos para mostrar una imagen distinta. Haas ya había presentado a comienzos de la semana una decoración inspirada en Godzilla.
La cita de Austin ofrece un escenario para este tipo de propuestas, que acercan a las escuderías a los aficionados y aportan otro atractivo a la previa. En el caso de Mercedes, el cambio conserva los colores que identifican al equipo y suma el azul como novedad.
Tanto Antonelli como Russell competirán con esta decoración. Los aficionados podrán verla en pista desde el inicio de la actividad del viernes, antes de la clasificación del sábado y la carrera del domingo.