Franco Colapinto llegó a Austin con ganas de disfrutar y de volver a empezar. Antes de ponerse al volante del Alpine, hubo tiempo para andar en scooter, montar a caballo y acercarse a una moto de MotoGP. Una previa distinta para el argentino, que este jueves se mostró distendido, aunque con una preocupación presente: dejar atrás las dificultades de las últimas carreras.
Colapinto disfruta de Austin y confía en Alpine: “Tenemos un buen auto para revertir la situación”
El argentino disfrutó de una previa diferente en Texas y contó la historia familiar que lo acercó al motociclismo. Antes de volver a la pista, respaldó al equipo después de tres fechas difíciles. Alpine también anunció una alianza con Adobe.
“Todo menos cuatro ruedas por el momento”, respondió entre risas cuando le enumeraron sus actividades en Texas. La charla permitió conocer algo más de su relación con las motos, una pasión que lo acompaña desde chico y que tiene una raíz familiar.
“La moto de MotoGP es un sueño. Siempre seguí MotoGP desde que era un nene. Mi papá corría en motos, no en MotoGP, sino en speedway”, contó.
Franco describió esas máquinas de dos ruedas, sin frenos y sobre tierra con el entusiasmo de quien conoce la especialidad. Pero también recordó que su padre, después de las lesiones que sufrió, le marcó otro camino: el de las cuatro ruedas.
“Y me mantengo en eso”, agregó, aunque las ganas de probar siguen intactas.
Una primera marcha que tendrá que esperar
La experiencia con la moto dejó una pequeña cuenta pendiente. “Quería poner primera, pero no me dejaron, así que ojalá en algún momento se dé”, relató.
Incluso bromeó con esperar hasta después de Valencia, cuando termine la temporada de MotoGP y los equipos ya no necesiten las motos para competir. El día anterior también había disfrutado de una salida a caballo, otra de las actividades que le dieron un tono especial a su llegada a Texas.
First rodeo on two wheels 😄 https://t.co/tkZ0B3dkBz— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 22, 2026
El regreso a las cuatro ruedas, sin embargo, trae un desafío mayor. Austin abre una nueva seguidilla de tres Grandes Premios, que continuará en México y San Pablo, y Colapinto quiere que esta vez la historia sea diferente.
“Tenemos un buen auto para revertir la situación”
Al hablar de lo deportivo, Franco reconoció que Alpine dejó pasar oportunidades durante el último triplete. Las carreras recientes estuvieron lejos de lo que esperaba el equipo y el argentino no esquivó ese balance.
Pero tampoco perdió la confianza.
“Este año hemos tenido altibajos y creo que somos lo suficientemente fuertes y tenemos un buen auto para revertir la situación”, sostuvo.
Yesterday, it was a horse. Today, it's a @MotoGP bike 😎 https://t.co/1lfFeZ8S5T— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 22, 2026
Su expectativa inmediata está puesta en el inicio de los entrenamientos, cuando pueda comprobar cómo responde el Alpine en el Circuito de las Américas.
“Vamos a intentar dar lo mejor. Veremos desde dónde empezamos mañana y ojalá tengamos una buena carrera”, expresó.
La preparación incluyó un regreso a Enstone para trabajar con sus ingenieros. Así lo había contado en la previa oficial de Alpine, en la que destacó el esfuerzo compartido para mejorar después de las últimas fechas.
Gasly y el desafío de sostener el rendimiento
Del otro lado del garaje, Pierre Gasly también llega con la necesidad de transformar la velocidad de clasificación en puntos. En la presentación de su entrevista de este jueves, la Fórmula 1 destacó que el francés reconoce las limitaciones del auto en carrera y buscará aprovechar sus posibilidades de clasificarse entre los diez primeros.
Alpine cuenta con una referencia alentadora: al menos uno de sus pilotos alcanzó la Q3 en los últimos cinco Grandes Premios. Gasly lo consiguió en las tres fechas más recientes. El desafío es sostener ese rendimiento durante la carrera.
Para Colapinto, Austin también guarda un recuerdo valioso. Allí sumó puntos con Williams en 2024, en su cuarta participación en la Fórmula 1, y protagonizó el sobrepaso sobre Fernando Alonso que luego fue elegido como el mejor del año.
Adobe, un nuevo socio para acercarse a los hinchas
La jornada también dejó una novedad comercial para Alpine. La escudería anunció una alianza global con Adobe, que se convierte en su socio oficial para desarrollar experiencias para los aficionados mediante inteligencia artificial.
El acuerdo contempla herramientas para producir contenidos adaptados a los intereses de los seguidores, conocer mejor cómo interactúan con el equipo y facilitar la creación de imágenes y publicaciones propias a través de Adobe Express.
Las iniciativas comenzarán a desplegarse desde la temporada 2027. El objetivo anunciado es ampliar el alcance de Alpine y fortalecer su relación con los aficionados de todo el mundo.
Franco disfrutó de una previa diferente en Austin. Ahora espera disfrutar también arriba del Alpine. Después de tres fechas difíciles, quiere volver a sumar y confía en que el equipo tiene con qué hacerlo