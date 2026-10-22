GP de Estados Unidos Austin

Colapinto disfruta de Austin y confía en Alpine: “Tenemos un buen auto para revertir la situación”

El argentino disfrutó de una previa diferente en Texas y contó la historia familiar que lo acercó al motociclismo. Antes de volver a la pista, respaldó al equipo después de tres fechas difíciles. Alpine también anunció una alianza con Adobe.