Después de tres fines de semana exigentes en Bakú, Sepang y Singapur, Franco Colapinto aprovecha la pausa para prepararse para las próximas carreras y también descansar. Tras las dificultades de las últimas fechas, el argentino tiene por delante la oportunidad de recuperar energías antes de afrontar la gira americana.
Colapinto se prepara para lo que viene
Su equipo de prensa confirmó a El Litoral que trabaja para las próximas carreras y que también tendrá tiempo para descansar. Mientras tanto, la Fórmula 1 repasó sus 43 participaciones y Briatore acompañó su pedido de frenar las agresiones en redes.
“Estuvo preparándose para las próximas carreras y, por supuesto, también va a descansar”, indicó su equipo de prensa a El Litoral.
La información permite conocer cómo transita estos días, aunque no se brindaron detalles sobre las actividades de preparación. En paralelo, su nombre siguió presente en las redes: la Fórmula 1 repasó su trayectoria, Alpine celebró los cinco millones de seguidores en Instagram y su mensaje contra las agresiones recibió muestras de apoyo.
Cuarenta y tres carreras para mirar el camino recorrido
El paso por Singapur dejó dos abandonos por problemas mecánicos, tanto en el Sprint como en la carrera principal. También marcó una cifra especial: Colapinto llegó a las 43 carreras en la Fórmula 1, el mismo número que lleva en su auto.
La categoría aprovechó esa coincidencia para dedicarle una publicación con distintos momentos de su recorrido. “Un, dos, tres... ¡Franquito cuarenta y tres!”, fue la frase elegida para comenzar el repaso.
Las imágenes recuperaron su debut con Williams en el Gran Premio de Italia de 2024 y el octavo puesto que consiguió poco después en Bakú, donde sumó sus primeros cuatro puntos.
También recordaron su llegada a Alpine en 2025 y algunos de los mejores momentos de esta temporada: sus primeros puntos con la escudería en China, el séptimo lugar en Miami y el encuentro con Lionel Messi.
El sexto puesto de Canadá, donde sumó ocho unidades, apareció como su mejor resultado en la categoría. La F1 lo acompañó con una expresión breve: “por ahora”. Una manera de presentar ese logro dentro de una carrera deportiva que todavía tiene mucho por delante.
Una comunidad que crece
Alpine, por su parte, celebró haber alcanzado los cinco millones de seguidores en Instagram. Lo hizo con una imagen de Colapinto y Pierre Gasly y un agradecimiento a quienes acompañan al equipo.
Los hinchas argentinos tienen una presencia visible en esa comunidad. Siguen las publicaciones, esperan novedades y hacen sentir su apoyo a Franco incluso después de las carreras más difíciles.
El piloto agradeció ese cariño, pero también decidió hablar de las conductas que lo preocupan. En un video pidió que cesen los ataques contra otros corredores, mecánicos y miembros de los equipos.
“Sé que están pensando que me están defendiendo, pero están generando lo contrario. No me ayudan ni a mí ni a mi futuro”, explicó.
Fue un pedido directo a quienes lo siguen: que el entusiasmo por su carrera contemple también el respeto por las personas con las que trabaja y compite.
Briatore acompañó sus palabras
Flavio Briatore respondió a la publicación con dos emojis de aplausos, una señal pública de apoyo al mensaje del argentino. También se sumaron Facundo Ardusso y el Automóvil Club Argentino.
“La pasión por el automovilismo también se demuestra con respeto, dentro y fuera de la pista. Acompañamos tus palabras, Franco. ¡Siempre alentando!”, expresó el ACA.
Mientras esas respuestas se multiplican, Colapinto continúa con su preparación y tendrá espacio para descansar. Después de los últimos resultados, la pausa ofrece tiempo para recuperar energías y concentrarse en lo que viene.
El repaso de sus 43 carreras recordó cuánto avanzó desde aquel debut en Monza. Ahora, con nuevos desafíos por delante, Franco también dejó claro cómo quiere sentirse acompañado: con aliento para él y respeto para quienes forman parte de su camino.
Colapinto se prepara para un primer tramo de tres carreras consecutivas en Austin, México e Interlagos. Después llegará el bloque final de la temporada, con Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.
Estados Unidos Austin 23 al 25 de octubre
Ciudad de México Hermanos Rodríguez 30 de octubre al 1 de noviembre
São Paulo Interlagos 6 al 8 de noviembre
Las Vegas Callejero de Las Vegas 19 al 21 de noviembre
Qatar Lusail 27 al 29 de noviembre
Abu Dhabi Yas Marina 4 al 6 de diciembre