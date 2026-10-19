Fórmula 1

Colapinto vuelve a Austin, un lugar de buenos recuerdos, con Alpine bajo examen

Después de tres fechas sin puntos y dos abandonos en Singapur, el argentino afrontará el Gran Premio de Estados Unidos con la necesidad de recuperar continuidad. El equipo tiene dos problemas por resolver: la confiabilidad y un rendimiento que cae durante las carreras