Kimi Antonelli tenía apenas seis años cuando Lewis Hamilton ganó la primera carrera de Fórmula 1 disputada en Austin. Este fin de semana volverá a ese mismo circuito con la posibilidad de escribir su propia historia: convertirse en el campeón del mundo más joven de la categoría y devolverle a Italia un título que espera desde 1953.
La Fórmula 1 llega a Austin y Antonelli tiene una nueva cita con la historia
El italiano de Mercedes puede convertirse este domingo en el campeón más joven de la máxima categoría y terminar con 73 años de espera para su país. Qué resultados necesita, cómo llegan sus rivales y las claves del Gran Premio de Estados Unidos, que recupera el formato tradicional.
El Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará del 23 al 25 de octubre, abre una etapa decisiva del campeonato. Será la primera oportunidad de consagración para el piloto de Mercedes, aunque necesitará una combinación de resultados para resolverlo este domingo. La ventaja que construyó durante la temporada le permite llegar con tranquilidad en los números. En la pista, sus rivales tienen argumentos para hacerlo esperar.
Max Verstappen viene de ganar en Malasia y Singapur, Ferrari busca sostener su protagonismo y Mercedes todavía trabaja para comprender mejor las últimas modificaciones de su auto. Austin ofrecerá tres entrenamientos antes de clasificar, una posibilidad que los equipos valoran después del exigente fin de semana con Sprint en Marina Bay.
En ese escenario, Antonelli intentará hacer lo que viene repitiendo durante el año: concentrarse en su trabajo. El título está cerca, pero todavía hay una carrera por correr.
Kimi y una oportunidad que también espera Italia
Antonelli llega con 340 puntos, ocho victorias y 14 podios en 17 Grandes Premios. Le lleva 102 unidades a su compañero George Russell y 111 a Hamilton, tercero con Ferrari.
Su regularidad explica buena parte de esa diferencia. Mercedes comenzó el nuevo ciclo reglamentario con seis victorias consecutivas, cinco de ellas del italiano. Después, cuando Ferrari, McLaren y Red Bull fueron encontrando respuestas, Kimi siguió sumando.
En Singapur terminó tercero detrás de Verstappen y Charles Leclerc. No se fue completamente conforme con su actuación, pero consiguió otro podio y amplió la distancia sobre Russell, que finalizó noveno después de largar desde el fondo por una penalización.
“Al final del día, si no hago bien mi trabajo, entonces el resultado no llegará. Así que, para conseguir lo que quiero, tengo que rendir, tan simple como eso”, expresó Antonelli al hablar de la posibilidad de definir el campeonato en Estados Unidos.
Nacido en Bolonia el 25 de agosto de 2006, tendrá exactamente 20 años y dos meses el domingo de la carrera. Una consagración lo convertiría en el campeón más joven de la historia, por delante de Sebastian Vettel, quien obtuvo su primera corona a los 23 años.
Para Italia también sería un momento largamente esperado. Giuseppe Farina ganó el primer Mundial, en 1950, y Alberto Ascari se consagró en 1952 y 1953. Desde entonces, ningún piloto italiano volvió a conquistar el campeonato. Antonelli puede convertirse en el tercero y cerrar una espera de 73 años.
Las cuentas para ser campeón
La posibilidad existe, aunque Antonelli no depende solamente de sí mismo. Para asegurar el título en Austin necesita ganar, que Russell termine noveno o más atrás y que Hamilton finalice quinto o más atrás.
Después de Estados Unidos quedarán cinco Grandes Premios y un máximo de 125 puntos disponibles. Si se cumple esa combinación, nadie podrá quitarle el campeonato. En caso de igualdad final, la cantidad de victorias favorecerá al italiano.
Verstappen, Leclerc y Lando Norris también conservan posibilidades matemáticas, pero una victoria de Kimi los dejaría sin opciones, cualquiera sea su resultado en Austin.
Así llegan los principales protagonistas:
1 Kimi Antonelli Mercedes 340
2 George Russell Mercedes 238
3 Lewis Hamilton Ferrari 229
4 Max Verstappen Red Bull 221
5 Charles Leclerc Ferrari 215
6 Lando Norris McLaren 201
Verstappen llega para discutir la victoria
La diferencia en el campeonato favorece ampliamente a Antonelli, pero el momento de Red Bull invita a mirar con atención lo que pueda pasar en la pista.
Verstappen ganó las dos últimas carreras desde la pole y también se quedó con el Sprint de Singapur. Las mejoras introducidas por el equipo durante el tramo reciente de la temporada le permitieron recuperar protagonismo después de un comienzo lejos de sus expectativas.
Austin, además, le trae un antecedente inmediato favorable. En 2025 ganó tanto el Sprint como el Gran Premio, en el que terminó casi ocho segundos por delante de Norris. Leclerc completó el podio y Hamilton fue cuarto.
Para Mercedes, el desafío será encontrar más respuestas sobre el paquete de mejoras estrenado en Sepang. Antonelli valoró los avances realizados en Singapur, aunque reconoció que todavía necesitan comprenderlo mejor. Un fin de semana con tres prácticas les dará tiempo para probar cambios antes de clasificar.
Ferrari también buscará aprovechar esa preparación. Leclerc viene de ser segundo en Marina Bay y Hamilton intentará recuperar el terreno que perdió allí, donde una decisión estratégica lo dejó fuera de la pelea por el podio.
McLaren, mientras tanto, necesita volver a discutir los primeros puestos y defender su lugar en el campeonato de equipos: Red Bull quedó a apenas siete puntos.
Mercedes todavía deberá esperar
La posibilidad de una consagración de Antonelli no significa que Mercedes pueda asegurar también el título de constructores este domingo.
La escudería alemana lidera con 578 puntos, seguida por Ferrari con 444. McLaren suma 339 y Red Bull, 332. La ventaja de 134 unidades sobre la Scuderia es importante, pero todavía insuficiente para cerrar la pelea en Estados Unidos.
Incluso con un doblete de Mercedes y los dos Ferrari fuera de los puntos, la diferencia subiría a 177, con 215 todavía disponibles después de Austin.
El equipo busca su primer campeonato de constructores desde 2021 y la posibilidad de reunir las dos coronas por primera vez desde 2020. Sus once victorias en los 17 Grandes Premios disputados lo pusieron en una posición favorable, aunque la definición deberá esperar al menos una fecha más.
Una pista que obliga a encontrar el equilibrio
El Circuito de las Américas tiene 5,513 kilómetros, 20 curvas y sectores que recuerdan a algunos de los escenarios más conocidos de la Fórmula 1. La sucesión rápida entre las curvas 3 y 6 tiene semejanzas con Maggotts y Becketts, en Silverstone, y con las “eses” de Suzuka. El tramo entre las curvas 12 y 15 toma referencias del sector del estadio de Hockenheim.
Esa combinación exige encontrar un equilibrio. El auto necesita responder con precisión en los cambios rápidos de dirección y, unas curvas después, frenar bien y salir con buena tracción de los sectores lentos.
La primera curva ofrece una de las imágenes características de Austin. Desde la pole hay unos 250 metros hasta la frenada, en subida y con una pista ancha que permite elegir diferentes trayectorias. Allí se pueden ganar posiciones, pero también perder buena parte de lo conseguido en la clasificación.
Leclerc lo aprovechó en 2024: largó cuarto, encontró el espacio para tomar la punta mientras Norris y Verstappen se iban anchos y encabezó un doblete de Ferrari junto a Carlos Sainz.
El récord de vuelta en carrera también pertenece al monegasco, con 1m36s169, registrado en 2019.
Un escenario que ya vio coronaciones
Diseñado por Hermann Tilke en colaboración con el estudio estadounidense HKS, el circuito atravesó dificultades durante su construcción antes de ser inaugurado por Mario Andretti el 21 de octubre de 2012.
Ese año, más de 100.000 espectadores acompañaron el regreso del Gran Premio de Estados Unidos, ausente desde Indianápolis 2007. Hamilton ganó por apenas 675 milésimas sobre Vettel y consiguió su última victoria con McLaren antes de pasar a Mercedes.
Después, Austin fue escenario de dos de sus coronaciones: en 2015 aseguró su tercer título con una victoria y en 2019 le alcanzó el segundo puesto, detrás de Valtteri Bottas, para conseguir el sexto.
Este fin de semana, el circuito podría sumar otra celebración a esa historia. Antonelli llega con la oportunidad de cumplir el sueño más grande de su carrera y compartirlo con un país que lleva décadas esperando otro campeón.
Los horarios en Argentina
Austin recupera el formato tradicional después de tres ediciones consecutivas con Sprint. La carrera del domingo está prevista a 56 vueltas.
- Viernes 23 Primer entrenamiento 14.30
- Viernes 23 Segundo entrenamiento 18.00
- Sábado 24 Tercer entrenamiento 14.30
- Sábado 24 Clasificación 18.00
- Domingo 25 Gran Premio de Estados Unidos 17.00