Automovilismo

La Fórmula 1 llega a Austin y Antonelli tiene una nueva cita con la historia

El italiano de Mercedes puede convertirse este domingo en el campeón más joven de la máxima categoría y terminar con 73 años de espera para su país. Qué resultados necesita, cómo llegan sus rivales y las claves del Gran Premio de Estados Unidos, que recupera el formato tradicional.