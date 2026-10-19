Automovilismo

Fornaroli volverá a correr con McLaren y cumplirá un sueño en Le Mans

El italiano seguirá como piloto de reserva de la escudería en la Fórmula 1 y se sumará al Mundial de Resistencia en 2027. Después de una temporada de aprendizaje y espera, tendrá un lugar en el nuevo Hypercar de la marca británica.