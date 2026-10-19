Leonardo Fornaroli extrañaba correr. Lo contó al hablar de los fines de semana que pasa junto a McLaren en la Fórmula 1, cuando le toca acompañar al equipo y ver desde afuera a Lando Norris y Oscar Piastri. Estar ahí le permitió aprender, conocer el trabajo de la escudería y prepararse para una oportunidad. Pero las ganas de competir seguían presentes.
Fornaroli volverá a correr con McLaren y cumplirá un sueño en Le Mans
El italiano seguirá como piloto de reserva de la escudería en la Fórmula 1 y se sumará al Mundial de Resistencia en 2027. Después de una temporada de aprendizaje y espera, tendrá un lugar en el nuevo Hypercar de la marca británica.
En 2027 volverá a hacerlo. McLaren confirmó que el italiano continuará como tercer piloto y reserva de su equipo de Fórmula 1 y, al mismo tiempo, integrará el proyecto con el que desembarcará en la categoría Hypercar del Campeonato Mundial de Resistencia.
La noticia le permite sostener su vínculo con la máxima categoría y recuperar algo que este año tuvo pocas veces: un fin de semana con una carrera por delante. Además, lo acerca a un lugar que siempre quiso conocer como piloto: las 24 Horas de Le Mans.
“Le Mans siempre fue un sueño para mí. Nunca esperé tener la oportunidad de correr allí ya el año que viene”, expresó en una entrevista con Motorsport.com.
Un año para aprender
Durante 2026, Fornaroli trabajó en el simulador, realizó pruebas con autos de temporadas anteriores y participó en dos sesiones de entrenamientos libres de Gran Premio. Fue su manera de sumar experiencia mientras esperaba una posibilidad de competir.
“El programa que McLaren me dio este año fue increíble”, valoró. En cada jornada encontró algo por aprender y pudo construir una relación más cercana con las personas que trabajan dentro del equipo.
Ese programa continuará en 2027, junto con sus nuevas responsabilidades en la resistencia. Seguirá disponible para la Fórmula 1 y deberá prepararse para una disciplina con otras exigencias: compartir el auto, adaptarse a carreras de varias horas y aprender a moverse entre vehículos de distintas categorías.
El italiano reconoce que tendrá mucho por conocer. Los adelantamientos, el tránsito y la estrategia serán parte de un aprendizaje que comenzará con el desarrollo del propio Hypercar.
La primera vez, con la puerta cerrada
Su primer contacto con el nuevo McLaren fue corto. Completó una sola vuelta, suficiente para descubrir que estaba entrando en una experiencia distinta de la que conocía en los monoplazas.
Se acomodó en un habitáculo cerrado, cerró la puerta y salió a pista inicialmente con energía eléctrica. Después entró en funcionamiento el motor de combustión. Ese momento fue una de las sensaciones que eligió contar al hablar de su estreno.
“Fue algo completamente nuevo para mí, pero realmente muy, muy bueno”, describió.
Tras esa primera vuelta, el inicio de sus pruebas estaba previsto para este lunes. Allí comenzaría a sumar kilómetros, conocer mejor las respuestas del auto y trabajar con los ingenieros de cara al debut de 2027.
Fornaroli tendrá una participación activa en esa preparación. Llegará a un proyecto que está dando sus primeros pasos en pista y en el que cada prueba servirá para reunir información y tomar decisiones.
Sabe que una temporada de estreno trae dificultades, aunque se mostró confiado en las personas que lo acompañarán. Destacó la experiencia de sus compañeros, el aporte de los jóvenes y el trabajo de ingenieros y mecánicos. También habló del entusiasmo que le genera competir para una marca con la historia de McLaren.
En medio de los detalles sobre el nuevo programa, Fornaroli dejó una frase que explica su entusiasmo.
“Cada fin de semana que estoy en la pista como piloto reserva, me da mucha envidia ver correr a Lando y Oscar”, admitió.
El trabajo de reserva exige estar preparado, conocer los procedimientos y mantenerse listo para subir al auto cuando el equipo lo necesite. En su caso, esa tarea le permitió avanzar en su formación, aunque también lo mantuvo durante buena parte del año lejos de la competencia.
Por eso, la confirmación de su llegada al WEC tiene un valor especial. Volverá a preparar carreras, a medirse con otros pilotos y a buscar resultados. Todo eso que siguió de cerca durante la temporada, pero que tantas veces le tocó vivir desde afuera.
Le Mans, del otro lado
Entre las citas que lo esperan, hay una que ocupa un lugar propio. Fornaroli contó que sigue las 24 Horas de Le Mans todos los años y que se queda despierto hasta tarde para ver lo que sucede en la pista.
En 2027 tendrá que prepararse para estar ahí. Conocer el circuito desde el auto, trabajar con sus compañeros y afrontar por primera vez una carrera que lleva años mirando.
Todavía queda mucho por hacer antes de ese momento. McLaren deberá avanzar con el desarrollo del Hypercar y el italiano tendrá que adaptarse a una forma diferente de competir, mientras mantiene sus compromisos con la Fórmula 1.
Pero ya tiene algo que esperaba: un programa para volver a correr. Y una fecha que seguramente seguirá con otra atención cuando mire el calendario.