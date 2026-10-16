Fórmula 1

Red Bull apuesta por Mekies hasta 2031: la confianza detrás de la recuperación

Después de un comienzo de año complicado, las victorias de Verstappen en Malasia y Singapur le dieron aire al equipo. La renovación de su director confirma una apuesta por la continuidad, con los pilotos también asegurados para las próximas temporadas.