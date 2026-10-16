Cuando los resultados tardan en llegar, sostener un proyecto también es una decisión. Red Bull atravesó ese momento durante el inicio de 2026, cuando el cambio de reglamento lo dejó detrás de sus principales rivales. Ahora, con dos victorias consecutivas de Max Verstappen y señales de recuperación, la escudería confirmó que Laurent Mekies seguirá como director ejecutivo y jefe de equipo hasta el final de 2031.
Red Bull apuesta por Mekies hasta 2031: la confianza detrás de la recuperación
Después de un comienzo de año complicado, las victorias de Verstappen en Malasia y Singapur le dieron aire al equipo. La renovación de su director confirma una apuesta por la continuidad, con los pilotos también asegurados para las próximas temporadas.
El ingeniero francés había llegado al cargo en julio de 2025, procedente de Racing Bulls. Le tocó conducir una transición y afrontar, poco después, las dificultades de una nueva etapa técnica. La respuesta llevó meses de trabajo y encontró su recompensa en Malasia y Singapur, donde Verstappen volvió a poner a Red Bull en lo más alto.
La renovación expresa el respaldo de la conducción a la manera en que Mekies llevó adelante ese proceso. Con las recientes extensiones de los contratos de Verstappen e Isack Hadjar, el equipo busca darle continuidad al grupo que tendrá la responsabilidad de sostener esta recuperación.
Un respaldo que va más allá de dos victorias
“Estoy increíblemente orgulloso de continuar este camino con Red Bull”, expresó Mekies, quien agradeció a los accionistas, a la conducción y al personal por la confianza depositada en el proyecto.
En sus palabras hubo un reconocimiento al trabajo cotidiano, ese que muchas veces queda fuera de la imagen del festejo. “Lo que hace especial a este equipo es la manera en que todos se unen para perseguir un mismo objetivo. Me siento privilegiado de trabajar cada día junto a un grupo tan talentoso y comprometido”, señaló.
También destacó el papel de los equipos de Pierre Waché y Ben Hodgkinson en la construcción del futuro deportivo y técnico de la escudería. “Tenemos una base sólida para los próximos años y creemos que esto es solo el comienzo”, afirmó.
Mekies conoce la Fórmula 1 desde distintas responsabilidades. A lo largo de más de dos décadas pasó por Minardi, Toro Rosso, la FIA y Ferrari, antes de asumir funciones de conducción dentro de la estructura de Red Bull. Esa experiencia forma parte de los argumentos con los que la empresa explica su continuidad.
Los accionistas Chalerm Yoovidhya y Mark Mateschitz destacaron su aporte para atravesar un período importante de transición sin perder el espíritu competitivo. Según expresaron, el nuevo acuerdo refleja la confianza en su liderazgo y en la visión a largo plazo del equipo.
En la misma línea, Oliver Mintzlaff, responsable de Proyectos Corporativos e Inversiones de Red Bull, valoró su conocimiento técnico, su capacidad para pensar estratégicamente y su comprensión del funcionamiento del grupo. También puso el acento en la continuidad de la conducción como una de las condiciones para sostener los resultados.
Las victorias recientes cambiaron el ánimo y devolvieron a Red Bull a la pelea. El desafío será mantener ese nivel. Mekies tendrá tiempo y respaldo para intentarlo: su renovación hasta 2031 es una señal de que, después de los meses difíciles, el equipo confía en quienes lo ayudaron a volver a ganar.