Haas tendrá una presencia distinta este fin de semana en Austin. Los autos de Oliver Bearman y Esteban Ocon saldrán a pista con una decoración dedicada a Godzilla, como parte de las actividades que el equipo prepara para el Gran Premio de Estados Unidos.
Haas llevará a Godzilla a Austin
Los autos de Oliver Bearman y Esteban Ocon lucirán una decoración especial en el Gran Premio de Estados Unidos.
El diseño está inspirado en Godzilla Minus Zero y suma detalles celestes y dibujos de mayor tamaño sobre la carrocería de los VF-26. La propuesta cambia la imagen habitual de la escudería y acompaña el próximo estreno de la película del reconocido monstruo japonés.
La relación comenzó a principios de esta temporada, cuando Haas anunció una colaboración por todo el año con Toho, el estudio japonés al que pertenece Godzilla. El primer diseño especial se vio en el Gran Premio de Japón, con una decoración que conservaba el blanco, negro y rojo característicos del equipo.
Para Austin eligieron una versión diferente, con mayor presencia del celeste y una imagen que se podrá apreciar desde distintos ángulos del auto. Tanto Bearman como Ocon utilizarán esta decoración durante el fin de semana en el Circuito de las Américas.
La elección de la carrera también tiene un significado para Haas. Aunque buena parte de su actividad deportiva se desarrolla en Europa, la escudería representa a Estados Unidos y considera a Austin una de sus tres citas como local, junto con Miami y Las Vegas.
La presentación de los autos estará acompañada por otras actividades del equipo alrededor del Gran Premio, que se disputará del 23 al 25 de octubre. Entre los preparativos para volver a correr ante su público, Haas ya mostró una de sus novedades: Godzilla tendrá un lugar en la grilla de partida.