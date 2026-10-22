Antes de que los motores comiencen a sonar en el autódromo Juan Manuel Fangio, el Turismo Carretera tuvo una parada en otro escenario de Rosario. El aeropuerto internacional Islas Malvinas recibió una presentación que reunió a pilotos, autos de competición y público en la previa de la 13ª fecha de la temporada.
Entre aviones y motores, el TC comenzó a vivir su fecha en Rosario
El aeropuerto internacional Islas Malvinas recibió a pilotos y autos en una presentación abierta al público. El Toyota de Josito Di Palma compartió la escena con un avión llegado de Madrid, aunque el clima impidió realizar las pasadas previstas del equipo Rus Med Team.
La actividad permitió ver de cerca máquinas que habitualmente se observan desde las tribunas o detrás de los alambrados de un circuito. Esta vez, el encuentro comenzó en el ingreso al aeropuerto, donde los pilotos conversaron con quienes se acercaron y se exhibió el Dodge Challenger de Santiago Biagi, protagonista del TC Pista.
La propuesta fue organizada por el RUS MED Team, una estructura que tiene su base comercial en Rosario y prepara sus autos en Arrecifes. Participaron sus pilotos, el director Mauro Medina y el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini.
Durante la conferencia de prensa, los protagonistas compartieron sus expectativas para la competencia. Para el equipo, la cita rosarina tiene un significado particular por su vínculo con la ciudad y por el momento deportivo: Josito Di Palma y Biagi llegan involucrados en la pelea por los campeonatos de sus respectivas categorías.
Después de ese encuentro, la actividad se trasladó al sector de pista, donde estaba ubicado el Toyota Camry de Di Palma. Al caer la tarde, la llegada de un Airbus A350-900 con pasajeros procedentes de Madrid aportó una imagen poco habitual: el avión, el auto de TC y los pilotos compartieron el marco del aeropuerto.
Estaban previstas algunas pasadas del Toyota, pero las condiciones climáticas obligaron a modificar el programa. El auto permaneció detenido y Josito puso en marcha el motor para que el público pudiera escuchar el sonido de un TC fuera de su ámbito habitual.
Medina destacó la posibilidad de acercar los autos a la gente en un escenario diferente. “Pudimos llevar el TC al público de una manera distinta, con un auto en la pista de despegue y aterrizaje”, expresó. También se refirió a la llegada del Airbus, que compartió la escena con el Toyota de Di Palma: “Nos dejó una postal hermosa”.
En lo deportivo, anticipó un fin de semana especial por el vínculo del equipo con Rosario y por lo que está en juego en ambas categorías. “Va a ser una fecha muy intensa, donde buscaremos los mejores resultados con nuestros pilotos, teniendo en cuenta que estamos peleando los dos campeonatos con Josito Di Palma y Santy Biagi”, señaló.
La presentación cerró así una jornada de contacto con la gente antes del trabajo del fin de semana. Después del encuentro, los autos comenzaron su traslado al Juan Manuel Fangio para completar las últimas tareas de preparación.
Desde el sábado, el movimiento estará concentrado en el autódromo. Allí comenzará la actividad de la 13ª fecha del Turismo Carretera y del TC Pista, con puntos importantes en juego en el tramo decisivo de la temporada.