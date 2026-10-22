TC en Rosario

Entre aviones y motores, el TC comenzó a vivir su fecha en Rosario

El aeropuerto internacional Islas Malvinas recibió a pilotos y autos en una presentación abierta al público. El Toyota de Josito Di Palma compartió la escena con un avión llegado de Madrid, aunque el clima impidió realizar las pasadas previstas del equipo Rus Med Team.