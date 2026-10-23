Automovilimo

El Gálvez prepara su nueva pista: 43 mil toneladas de asfalto y controles de precisión

Las obras para recibir al MotoGP en abril de 2027 incluyen escaneo 3D, monitoreo de temperatura y máquinas guiadas por sistemas digitales. Mientras avanzan las pruebas de pavimentación, Buenos Aires mantiene el objetivo de recuperar una fecha de Fórmula 1.