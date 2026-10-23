Departamento Las Colonias

El Esperanza Automóvil Club celebra sus 100 años con el primer Paseo Provincial en Baquet

La actividad se realizará este sábado 24 y domingo 25 de octubre, con la participación de más de 30 vehículos históricos. El recorrido incluirá caminos rurales y localidades de la región, mientras que la segunda jornada tendrá pruebas de regularidad y destreza conductiva en Esperanza.