Esperanza se prepara para recibir este sábado 24 y domingo 25 de octubre el 1º Paseo Provincial en Baquet – Copa Centenario, una propuesta que combinará automovilismo histórico, recorridos por caminos rurales y actividades para toda la comunidad. Organizado por el Esperanza Automóvil Club, junto con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, el evento tendrá entrada libre y gratuita.
El Esperanza Automóvil Club celebra sus 100 años con el primer Paseo Provincial en Baquet
La actividad se realizará este sábado 24 y domingo 25 de octubre, con la participación de más de 30 vehículos históricos. El recorrido incluirá caminos rurales y localidades de la región, mientras que la segunda jornada tendrá pruebas de regularidad y destreza conductiva en Esperanza.
Bajo el lema “Mantenemos viva la historia, compartimos la pasión”, la iniciativa reunirá a más de 30 vehículos que recorrerán caminos coloniales y distintas localidades de la región. La programación incluirá muestras estáticas, una largada simbólica, pruebas de regularidad y ejercicios de destreza conductiva.
El director provincial de Turismo, Franco Arone, destacó el potencial de la propuesta para ampliar la oferta turística de Las Colonias y promover las visitas a localidades que combinan patrimonio histórico, producción agropecuaria y gastronomía.
“Es una travesía distinta, que le da una connotación turística a una región que valoramos mucho, ligada a la ruralidad, la historia, la buena gastronomía y los eventos productivos”, afirmó.
Arone también señaló que este tipo de iniciativas contribuye a fortalecer el turismo de cercanía y a generar nuevas oportunidades para conocer los atractivos del interior santafesino. En ese sentido, consideró que los recorridos permiten descubrir paisajes que muchas veces no son reconocidos como destinos turísticos.
El intendente de Esperanza, Rodrigo Müller, resaltó la importancia del encuentro para la ciudad y el trabajo del Esperanza Automóvil Club en la recuperación y puesta en valor de elementos vinculados con la historia del automovilismo, entre ellos los que integran el Museo de la Movilidad.
“Esperanza va a recibir a todos con los brazos abiertos: a visitantes de la región y también de otras provincias, interesados en los automóviles de colección y clásicos, pero también en nuestra gastronomía y en la posibilidad de recorrer caminos rurales”, expresó.
Por su parte, la diputada provincial Jimena Senn, impulsora de la Ley Provincial Nº 14.444, que declaró de interés provincial el evento, destacó el paso de la iniciativa hacia una convocatoria de alcance provincial.
“No es el primer paseo en baquet, porque ya se realiza desde hace unos años. Pero, por iniciativa del Automóvil Club, pudimos sancionar esta ley y hoy contamos con el primer paseo provincial”, sostuvo.
Un recorrido por caminos rurales y localidades de la región
Los representantes del Esperanza Automóvil Club, Nicolás Belluni y Gerardo Svriz, explicaron que el itinerario fue diseñado para combinar paisajes rurales, espacios urbanos y puntos de interés histórico de Las Colonias.
La primera jornada comenzará el sábado con la largada de más de 30 vehículos desde el Museo de la Movilidad de Esperanza. La caravana recorrerá Empalme San Carlos y San Agustín, continuará hacia Gessler, donde está prevista una parada para almorzar, y tendrá una muestra estática de media hora en San Carlos Centro. El circuito también incluirá un paso por Santa Marina Norte.
Al finalizar el recorrido, los vehículos regresarán a Esperanza para participar de una muestra estática en la plaza San Martín, una largada simbólica y una cena.
La propuesta permitirá que vecinos y visitantes observen de cerca estas unidades históricas y conozcan parte de la infraestructura vial y del patrimonio cultural de las localidades comprendidas en el trayecto.
Pruebas de destreza y actividades en Esperanza
El domingo, la programación continuará con una concentración y un desayuno en la histórica herrería de la familia Burgi, un establecimiento con un siglo de trayectoria. También se realizará el descubrimiento de tres monolitos y una recreación de largada en grilla, en homenaje a la tradición automovilística de la ciudad.
Luego, las baquets participarán de pruebas de destreza conductiva en el circuito Los Toboganes. La jornada concluirá con un almuerzo y la entrega de premios.
Las actividades permitirán apreciar tanto las características de los vehículos como las habilidades de conducción necesarias para participar de las distintas pruebas.
Una propuesta que coincide con el centenario del Automóvil Club
La realización del primer Paseo Provincial en Baquet coincide con los 100 años del Esperanza Automóvil Club, una institución vinculada con el desarrollo del automovilismo en la ciudad y la región.
“Planteamos la idea de llevar esto al nivel provincial, dado que el club cumple 100 años justamente este año”, explicaron Belluni y Svriz.
Los organizadores también destacaron los antecedentes de la entidad en la promoción de la actividad deportiva y recordaron su participación en la organización de competencias de alcance internacional.
Con esta edición, el club busca ampliar la convocatoria del paseo y consolidarlo como una propuesta que reúna la preservación de los vehículos históricos, la memoria del automovilismo y la promoción turística de Esperanza y las localidades vecinas.