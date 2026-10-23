Atlético Tucumán consiguió un triunfo revitalizador en condición de visitante. En el marco de la 14.ª fecha del Torneo Clausura, el Decano se impuso por 1 a 0 frente a Tigre en el Estadio José Dellagiovanna de Victoria y volvió a sumar de a tres en el certamen local.
Atlético Tucumán festejó en Victoria, hundió a Tigre y volvió al triunfo tras cinco fechas
El Decano venció 1 a 0 al Matador con gol de Ramiro Ruiz Rodríguez, quien se fue expulsado pocos minutos después. El conjunto tucumano cortó una racha de cinco partidos sin ganar, mientras que el elenco conducido por Diego Dabove se retiró bajo una fuerte reprobación tras acumular ocho presentaciones sin victorias.
El único gol de la noche llegó en la segunda mitad. A los 27 minutos del complemento, el delantero Ramiro Ruiz Rodríguez apareció para marcar la apertura del marcador y decretar la ventaja para el conjunto visitante. Sin embargo, la alegría no fue completa para el atacante: apenas tres minutos después, a los 30, vio la segunda tarjeta amarilla por parte del árbitro Brian Ferreyra y dejó a su equipo con diez hombres en el tramo final del cotejo.
El gol de Ruíz Rodríguez para el Decano
Pese a jugar los últimos minutos con un jugador menos, el elenco tucumano resistió los embates del rival y logró romper una racha negativa de cinco partidos sin festejos, en la que acumulaba cuatro derrotas y un empate.
Ruiz Rodríguez, del gol a la expulsión
Por su parte, el clima en el estadio de Victoria fue de pura tensión. Los hinchas del Matador despidieron a sus futbolistas con una fuerte reprobación dado el delicado presente futbolístico del equipo. Los dirigidos por Diego Dabove acumulan ocho partidos sin conocer la victoria, con un saldo de 6 caídas y 2 igualdades. El último festejo de Tigre se remonta a la sexta jornada, cuando superó por 2 a 1 a Central Córdoba de Santiago del Estero, situación que colocó al director técnico en el foco de los principales reclamos e insultos de la parcialidad local.
El insulto del Pity Martínez a los hinchas de Tigre
Con este impulso en el certamen local, Atlético Tucumán llegará envalentonado y con el ánimo en alto a un cruce decisivo por la Copa Argentina. El conjunto tucumano buscará meterse en la gran final este miércoles 28 a las 21:15, cuando se enfrente a Platense en el Estadio Padre Martearena de Salta en un duelo que promete máxima tensión y atracción.