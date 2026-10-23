Liga Profesional

Atlético Tucumán festejó en Victoria, hundió a Tigre y volvió al triunfo tras cinco fechas

El Decano venció 1 a 0 al Matador con gol de Ramiro Ruiz Rodríguez, quien se fue expulsado pocos minutos después. El conjunto tucumano cortó una racha de cinco partidos sin ganar, mientras que el elenco conducido por Diego Dabove se retiró bajo una fuerte reprobación tras acumular ocho presentaciones sin victorias.