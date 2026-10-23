Liga Profesional

Platense dio el golpe en Mendoza, remontó ante Gimnasia y cortó una racha de siete partidos sin ganar

El Calamar se impuso por 2 a 1 en el Parque General San Martín gracias a los goles de Juan Gauto y Bruno Sepúlveda en la recta final del partido. Agustín Módica, goleador del torneo, había adelantado al Lobo mendocino pero se retiró lesionado.