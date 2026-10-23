Platense consiguió un triunfo de enorme valor anímico y futbolístico en su visita a Cuyo. En el marco de la 14.ª fecha del Torneo Clausura, el conjunto de Vicente López reaccionó a tiempo en la segunda mitad, derrotó a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por 2 a 1 y le puso fin a una dura racha de siete presentaciones sin conocer la victoria.
Platense dio el golpe en Mendoza, remontó ante Gimnasia y cortó una racha de siete partidos sin ganar
El Calamar se impuso por 2 a 1 en el Parque General San Martín gracias a los goles de Juan Gauto y Bruno Sepúlveda en la recta final del partido. Agustín Módica, goleador del torneo, había adelantado al Lobo mendocino pero se retiró lesionado.
El gol de Módica para Gimnasia (M)
El trámite comenzó cuesta arriba para la visita. Transcurridos apenas 10 minutos del primer tiempo, el Lobo mendocino logró abrir el marcador por intermedio de su hombre más desequilibrante, Agustín Módica, quien definió con precisión para marcar su décimo tanto en la competencia y afianzarse como el máximo artillero del certamen. Sin embargo, la tarde no terminó bien para el atacante local ni para su equipo: en el complemento, Módica debió abandonar el campo de juego prematuramente debido a una dolencia muscular.
El gol de Gauto para empatar el partido
A pesar de ir abajo en el marcador, el Calamar ajustó piezas en el segundo tiempo, adelantó sus líneas y empezó a acorralar al dueño de casa. El esfuerzo tuvo su recompensa a los 34 minutos del período final, cuando Juan Gauto apareció en el área para señalar el 1 a 1 transitorio y renovar la ilusión visitante.
Sepúlveda le dio el triunfo a Platense en el final
Cuando el partido agonizaba y el empate parecía sellado, Platense fue a buscar el triunfo con la última bola de la tarde. A los 47 minutos del segundo tiempo, Bruno Sepúlveda conectó un certero cabezazo en el área rival para firmar el 2 a 1 definitivo y desatar el festejo del Calamar en suelo mendocino.
La derrota significó un duro impacto para Gimnasia de Mendoza, que no solo dejó escapar tres puntos claves en el tramo final del certamen, sino que además perdió su histórico invicto jugando en condición de local. Platense, en tanto, respiró profundo y sumó tres puntos de oro para encarar con otra cara la recta final del torneo.