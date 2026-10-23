Liga Profesional

Gimnasia pisó fuerte en el Bosque, venció a Sarmiento y se encamina a las copas internacionales

El Lobo derrotó 2 a 0 al conjunto de Junín con goles de Ignacio Fernández y Franco Torres. Con este triunfo, el equipo dirigido por Ariel Pereyra alcanzó los 25 puntos, se ubicó tercero en la Zona B y selló de momento su clasificación a la Copa Sudamericana 2027.