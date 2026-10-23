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Gimnasia pisó fuerte en el Bosque, venció a Sarmiento y se encamina a las copas internacionales

El Lobo derrotó 2 a 0 al conjunto de Junín con goles de Ignacio Fernández y Franco Torres. Con este triunfo, el equipo dirigido por Ariel Pereyra alcanzó los 25 puntos, se ubicó tercero en la Zona B y selló de momento su clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

El equipo de Ariel Pereyra superó 2 a 0 a Sarmiento de Junín y se acomodó en el tercer puesto de la Zona B.El equipo de Ariel Pereyra superó 2 a 0 a Sarmiento de Junín y se acomodó en el tercer puesto de la Zona B.
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Gimnasia y Esgrima La Plata consiguió un triunfo clave en su aspiración de pelear arriba y asegurar su pasaje a las competencias internacionales. En el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura, el conjunto albiazul superó con autoridad a Sarmiento de Junín por 2 a 0 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo.

El gol de Nacho Fernández con la panza

El trámite del encuentro comenzó favorable para el Lobo, que logró romper la paridad de manera temprana. A los 12 minutos del primer tiempo, Ignacio "Nacho" Fernández ratificó su gran nivel futbolístico para convertir el 1 a 0 y destrabar el partido en favor del dueño de casa. El experimentado mediocampista fue la figura excluyente del cotejo, manejando los tiempos del juego y marcando la diferencia en la creación.

En la segunda mitad, el Verde de Junín buscó adelantarse en el campo para encontrar el empate, pero el elenco platense se mantuvo firme en sus líneas. A los 28 minutos del complemento, Franco Torres liquidó las acciones y estiró la ventaja a 2 a 0, decretando la victoria definitiva para el combinado local.

Golazo de Franco Torres para definir el partido

Con este resultado, el equipo conducido por Ariel "Pata" Pereyra —de recordado paso como director técnico por Colón— alcanzó la línea de las 25 unidades. La cosecha le permite posicionarse en el tercer lugar de la Zona B por diferencia de gol y afianzarse en los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2027. Por su parte, Sarmiento quedó relegado a la quinta colocación de la zona con 21 puntos.

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