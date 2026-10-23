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Tras la eliminación de Flamengo

Jorginho dio positivo en un control antidoping y podría recibir una dura sanción

El volante italo-brasileño aguarda la contraprueba definitiva luego de la derrota ante Estudiantes de La Plata en la Copa Libertadores de América.

Jorginho luego de fallar ante Fernando Muslera. REUTERS/Sergio MoraesJorginho luego de fallar ante Fernando Muslera. REUTERS/Sergio Moraes
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El italo-brasileño Jorginho dio positivo en la primera prueba de antidoping y espera la contraprueba, pero podría recibir una dura suspensión de entre seis meses a dos años, luego de la eliminación de Flamengo ante Estudiantes de La Plata por la semifinal de la Copa Libertadores.

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Este martes 27 de octubre será sometido a la contraprueba para verificar si el resultado parcial se mantiene o da negativo.

Soccer Football - Copa Libertadores - Group A - Estudiantes de La Plata v Flamengo - Estadio Jorge Luis Hirschi, La Plata, Argentina - April 29, 2026 Flamengo's Jorginho with Estudiantes de La Plata's Fernando Muslera REUTERS/Rodrigo ValleJorginho y su ayuda a Fernando Muslera en la ida, quien días más tarde le atajaría el penal. Crédito: REUTERS/Rodrigo Valle

Jorginho falló su penal en la tanda decisiva por el pase a la final de la Copa Libertadores, que finalmente quedó para Estudiantes de La Plata.

Los detalles del control antidoping

El periodista brasileño Thiago Asmar reveló que Jorginho dio positivo en un primer control antidoping, el cual no se realizó tras la eliminación de Flamengo.

Soccer Football - Copa Libertadores - Semi Final - Second Leg - Flamengo v Estudiantes La Plata - Estadio Maracana, Rio Janeiro, Brazil - October 22, 2026 Flamengo's Jorginho reacts after having his penalty saved by Estudiantes de La Plata's Fernando Muslera REUTERS/Sergio MoraesJorginho luego de fallar ante Fernando Muslera. REUTERS/Sergio Moraes

De confirmarse el resultado y comprobarse la infracción, el jugador podría afrontar una suspensión de seis meses a dos años, según la normativa aplicable.

Como fue el partido

En el plano deportivo, Estudiantes de La Plata venció a Flamengo por penales (3-2) y clasificó a la semifinal de la Copa Libertadores, instancia que no alcanzaba desde 2009.

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El desarrollo del encuentro fue intenso y tenso, con un Estudiantes firme en defensa que aguantó con diez jugadores desde los 5 minutos del segundo tiempo tras la expulsión de Baltasar Rodríguez.

La definición desde los doce pasos tuvo como figura determinante al arquero Fernando Muslera, quien atajó tres remates.

Por Flamengo fallaron Henrique, Paquetá y Jorginho, mientras que Palacios, Mancuso y Sosa convirtieron para el Pincha y por su parte, Edwuin Cetré erró su intento en una insólita secuencia tras repetición.

Con este triunfo, el conjunto argentino avanzó a la final del torneo, donde se enfrentará a Palmeiras, que superó a Fluminense también por penales.

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