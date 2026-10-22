Estudiantes de La Plata escribió una nueva página dorada en su rica mística internacional al clasificarse a la gran final de la Copa Libertadores 2026. En una noche épica disputada en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro, el conjunto albirrojo superó a Flamengo en la tanda de penales tras igualar en el marcador global y se transformó en el segundo finalista del certamen más prestigioso del continente.
Estudiantes eliminó a Flamengo en el Maracaná y se clasificó finalista
El Pincha ganó 3 a 2 en los penales en Brasil y definirá el titulo con Palmeiras. Muslera fue la figura en la definición al atajar 3 penales. En los 180 minutos había empatado 0 a 0. La final será en Uruguay el 28 de noviembre.
La atajada de Muslera y el pasaje a la final
El equipo argentino firmó una actuación de enorme temple y jerarquía colectiva para resistir el embate del poderoso elenco carioca en su propia casa. Luego de una serie sumamente ajustada de 180 minutos que terminó en empate, la definición se trasladó al punto del penal, donde los ejecutores del León mostraron máxima efectividad y templanza para sellar el pasaje a la cita decisiva.
La expulsión de Baltasar Rodríguez
Con este triunfo histórico en suelo brasileño, Estudiantes vuelve a meterse en la definición por la "Gloria Eterna" y ya conoce a su rival: se enfrentará a Palmeiras de San Pablo, que viene de eliminar a Fluminense en la otra semifinal.
El choque por el título continental tendrá lugar el próximo sábado 28 de noviembre en el histórico Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. El escenario charrúa albergará un cruce con un fuerte condimento histórico para el pueblo albirrojo, que volverá a definir la Copa en la mítica cancha uruguaya frente al mismo rival paulista con el que supo escribir páginas inolvidables en el certamen sudamericano.