Copa Libertadores

Estudiantes eliminó a Flamengo en el Maracaná y se clasificó finalista

El Pincha ganó 3 a 2 en los penales en Brasil y definirá el titulo con Palmeiras. Muslera fue la figura en la definición al atajar 3 penales. En los 180 minutos había empatado 0 a 0. La final será en Uruguay el 28 de noviembre.