Certamen internacional

La FIFA confirmó la sede del primer Mundial de Clubes femenino

El máximo organismo del fútbol mundial oficializó el torneo que se disputará del 5 al 30 de enero de 2028 en Estados Unidos con 19 clubes. El certamen contará con tres plazas para la Conmebol y ya tiene a sus primeros siete clasificados, entre los que destacan Barcelona, Arsenal y Corinthians.