Reestructuración de torneos

La AFA confirmó el regreso de las promociones en las categorías del ascenso a partir de 2027

Luego de 15 años de ausencia, el Comité Ejecutivo aprobó la restitución de los playoffs interdivisionales desde la Primera Nacional hacia abajo. Las series mantendrán la ventaja deportiva y la definición en cancha del equipo de categoría superior, sin afectar a la Liga Profesional.