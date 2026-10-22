El fútbol argentino volverá a convivir con la adrenalina de los mano a mano por la permanencia. Tras la reciente reunión de su Comité Ejecutivo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó de manera oficial el regreso de los cruces de promoción a partir de la temporada 2027, un sistema que permanecía inactivo desde el año 2012.
La AFA confirmó el regreso de las promociones en las categorías del ascenso a partir de 2027
Luego de 15 años de ausencia, el Comité Ejecutivo aprobó la restitución de los playoffs interdivisionales desde la Primera Nacional hacia abajo. Las series mantendrán la ventaja deportiva y la definición en cancha del equipo de categoría superior, sin afectar a la Liga Profesional.
La reestructuración reglamentaria abarcará desde la Primera Nacional hasta las divisionales inferiores del ascenso, quedando expresamente excluida la Liga Profesional de Fútbol, que continuará manteniendo su esquema de dos descensos directos a la máxima categoría sin repechajes contra la segunda división.
En la Primera Nacional, la competencia mantendrá dos descensos directos para los últimos ubicados de cada zona. La novedad estará en la parte baja: el antepenúltimo equipo de la tabla entre los clubes directamente afiliados disputará una promoción ida y vuelta contra un representante de la Primera B Metropolitana; a su vez, el antepenúltimo de los indirectamente afiliados deberá revalidar su plaza frente a un conjunto proveniente del Torneo Federal A.
El formato de revalidación también se extenderá en la escala piramidal del ascenso: tanto en la Primera B como en la Primera C (tercera y cuarta categoría) se aplicarán cruces de promoción tanto para definir ascensos como descensos, sumándose a los cupos directos ya estipulados para cada certamen.
Formato con ventaja deportiva y la mística de cruces históricos
El esquema implementado a partir de 2027 replicará de manera idéntica la estructura utilizada entre las temporadas 1999/2000 y 2011/2012. Las llaves se jugarán a dos partidos, disputándose la ida en el estadio del club que aspire a subir de categoría y la revancha en la cancha del equipo que intente sostener su lugar. Este último contará además con la codiciada ventaja deportiva: en caso de igualdad en el marcador global al cabo de los 180 minutos, mantendrá automáticamente su categoría.
El anuncio evoca inevitables recuerdos de una época cargada de dramatismo deportivo que involucró a instituciones tradicionales del país. Entre los cruces más recordados de Primera División figuran la permanencia de Racing frente a Belgrano de Córdoba en la temporada 2007/2008, el histórico descenso de River Plate ante el propio "Pirata" cordobés en la 2010/2011 y el triunfo de San Lorenzo sobre Instituto de Córdoba en la 2011/2012.
En el ascenso profundo, la memoria rescata batallas inolvidables como el cruce entre Chacarita y Nueva Chicago, con el recordado penal atajado en el último minuto por el "Tano" Jorge Passini en San Martín. Transcurrida una década y media desde su abolición, la casa madre del fútbol argentino oficializó la vuelta de una de las definiciones más apasionantes del ámbito federal.