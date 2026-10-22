Lionel Messi y Antonela Roccuzzo llegaron este jueves a Oviedo, España, en una visita que despertó una gran expectativa entre los seguidores del futbolista argentino. El capitán de la Selección argentina viajó para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, en una ceremonia que se realizará este viernes.
Messi viral: llegó a España con Antonela y revolucionó a los fanáticos
La pareja llegó a Oviedo para participar de las actividades previas a la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026. Sus elegantes atuendos se llevaron todas las miradas.
La pareja arribó en un vuelo privado y se trasladó al Hotel Reconquista, donde una multitud esperaba su llegada. Ambos se mostraron sonrientes frente a las cámaras y captaron la atención tanto por su presencia como por los conjuntos elegidos para la ocasión.
Fieles a un estilo sobrio y elegante, Messi y Antonela apostaron por el negro como protagonista de sus vestimentas. Las primeras imágenes de su aparición pública comenzaron a circular en las redes sociales y generaron repercusión por la combinación de prendas clásicas y detalles sofisticados.
Los looks de la pareja
El futbolista rosarino optó por un traje negro con finas rayas blancas, acompañado por una camisa del mismo color. Sin corbata y con los primeros botones desprendidos, eligió una combinación formal con un toque descontracturado.
Antonela, por su parte, también se inclinó por un conjunto completamente negro. La empresaria lució un top de manga francesa y un pantalón sastrero de tiro alto, una elección que combinó elegancia y sencillez.
Los accesorios completaron el atuendo: sumó un cinturón con hebilla dorada, una minibag a tono y zapatos en punta. En cuanto a la joyería, eligió aros brillantes y un brazalete dorado. Al igual que Messi, llevó puesta su alianza de matrimonio.
La llegada de ambos volvió a mostrar el interés que despiertan sus apariciones públicas, en las que los detalles de vestuario suelen convertirse en uno de los principales temas de conversación entre sus seguidores.
La visita de Messi a Oviedo
La estadía en España tiene como principal motivo la entrega del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, un reconocimiento a la trayectoria del rosarino y a su influencia dentro y fuera de las canchas.
Este viernes 23 de octubre, Messi participará de la ceremonia oficial en el Teatro Campoamor de Oviedo, donde recibirá la distinción. Su presencia en la ciudad también incluye actividades vinculadas con una iniciativa educativa que promueve valores como el respeto, la empatía y la inclusión a través del fútbol.
La agenda del argentino será breve, ya que deberá regresar a Estados Unidos para reincorporarse al Inter Miami, equipo con el que tiene compromisos por la Major League Soccer (MLS).
Mientras tanto, su llegada a Asturias volvió a generar una fuerte convocatoria de admiradores, en una visita que combina el reconocimiento a su carrera deportiva con la atención que despiertan sus apariciones junto a Antonela.