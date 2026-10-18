Lionel Messi volvió este fin de semana al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, pero esta vez con la camiseta de Inter Miami. El escenario tenía un significado especial para el rosarino: allí la Selección Argentina eliminó a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.
Messi volvió al escenario de la semifinal con Inglaterra y revivió una noche inolvidable
Tras su doblete para Inter Miami, el rosarino recordó el triunfo de Argentina en el Mundial 2026: “Un estadio que me trae recuerdos hermosos de hace poquito”.
Después de marcar dos goles en el triunfo 3-1 de las Garzas, el capitán argentino utilizó sus redes sociales para recordar aquella noche con la Albiceleste.
“Me trae recuerdos hermosos”
“Una victoria más con Inter Miami, en un estadio que me trae recuerdos hermosos de hace poquito...”, escribió Messi en su cuenta de Instagram.
El mensaje llegó después de otra actuación destacada en la MLS, con un doblete convertido en apenas cuatro minutos durante el segundo tiempo.
La publicación conectó el presente del delantero en Estados Unidos con uno de los partidos más recordados de la última Copa del Mundo.
La remontada frente a Inglaterra
Argentina había enfrentado a Inglaterra el 15 de julio en ese mismo estadio por las semifinales del Mundial 2026.
La Selección perdía 1-0, pero consiguió dar vuelta el resultado en los minutos finales para imponerse 2-1 y avanzar a la definición.
Messi fue protagonista con dos asistencias en los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.
Otra noche con protagonismo
Ante Atlanta United, el rosarino volvió a dejar su marca en el Mercedes-Benz Stadium.
Primero participó en la jugada del gol de Germán Berterame y luego convirtió los otros dos tantos de Inter Miami para ampliar la ventaja.
El descuento del local llegó sobre el final a través de Fafà Picault, de penal.
Sus números en la MLS
Messi acumula 25 goles en 27 partidos durante la actual temporada de la MLS.
Inter Miami se mantiene en el segundo puesto de la Conferencia Este con 55 puntos y ya tiene asegurada su presencia en los playoffs.
El equipo todavía tiene tres encuentros por disputar antes del cierre de la etapa regular.