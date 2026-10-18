Lionel Messi volvió a ser protagonista en la MLS. Inter Miami derrotó 3-1 a Atlanta United como visitante y el capitán argentino marcó dos goles en apenas cuatro minutos durante el segundo tiempo.
Messi volvió a brillar con un doblete y lideró el triunfo de Inter Miami ante Atlanta
El rosarino marcó dos golazos en cuatro minutos y fue la figura del 3-1 como visitante. Germán Berterame convirtió el restante para las Garzas.
El rosarino, de 39 años, también participó en la jugada del primer tanto y fue determinante para que el equipo de Cristian González sumara una nueva victoria.
Berterame abrió el partido
Inter Miami se puso en ventaja a los 45 minutos del primer tiempo con un cabezazo de Germán Berterame.
La jugada tuvo participación de Messi, que habilitó de cabeza a Luis Suárez. El uruguayo desbordó y envió el centro para la aparición del delantero argentino.
Atlanta había tenido algunos pasajes de dominio, pero no logró traducirlos en situaciones claras frente al arco de Dayne St. Clair.
Dos golazos en cuatro minutos
Messi apareció a los 56 minutos para marcar el 2-0 después de una combinación con Berterame.
El argentino recibió sobre la derecha, condujo sin marca, armó una doble pared y definió de zurda con caño incluido al arquero Lucas Hoyos.
Cuatro minutos después volvió a convertir tras una asistencia de Suárez, encaró a Junior Alonso y resolvió con un toque sutil para ampliar la diferencia.
El descuento de Atlanta
El conjunto dirigido por Gerardo Martino consiguió descontar a los 89 minutos.
Maximiliano Falcón cometió una infracción dentro del área y Fafà Picault transformó el penal en el 3-1 definitivo.
Atlanta también tuvo una ocasión clara poco antes, cuando Matt Edwards remató contra uno de los postes.
Una cancha con recuerdo mundialista
El encuentro se disputó en el Mercedes-Benz Stadium, escenario en el que Argentina había eliminado a Inglaterra durante el Mundial 2026.
Messi volvió así a un estadio cargado de recuerdos para la Selección y lo hizo con otra actuación decisiva.
Con los dos tantos de esta jornada, el rosarino llegó a 936 goles en su carrera profesional.
Inter Miami sigue en carrera
El equipo de Florida ya había asegurado su clasificación a los playoffs y continúa peleando en la parte alta de la Conferencia Este.
La victoria también extendió el buen momento ofensivo del equipo, que encontró en Messi, Suárez y Berterame una sociedad determinante.
El próximo compromiso de Inter Miami será como visitante frente a New York Red Bulls.