France Football lanzó una votación especial por los 70 años del Balón de Oro para elegir la mejor edición individual de la historia entre futbolistas que ganaron el premio al menos dos veces. La propuesta no busca definir al mejor jugador de todos los tiempos, sino comparar temporadas concretas.
B.O.A.T: Messi compite por el Balón de Oro de todos los tiempos y Cristiano lidera la votación
France Football abrió una elección entre temporadas históricas de ganadores múltiples. Maradona no aparece porque nunca recibió el premio competitivo durante su carrera.
Lionel Messi aparece con sus ocho conquistas, mientras que Cristiano Ronaldo compite con cinco ediciones. En los primeros resultados difundidos, el portugués encabezaba la encuesta con el 62% de los votos, seguido por Messi 2012 con el 13% y Messi 2023 con el 9%.
Quiénes fueron nominados
Además de Messi y Cristiano, la lista incluye a Alfredo Di Stéfano, Johan Cruyff, Marco van Basten, Karl-Heinz Rummenigge, Michel Platini, Franz Beckenbauer, Ronaldo Nazário y Kevin Keegan.
La particularidad del sistema es que cada Balón de Oro ganado cuenta como una candidatura independiente. Por eso Messi aparece con las ediciones de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023, mientras Cristiano figura con 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.
Por qué no está Maradona
Diego Maradona no integra la nómina porque durante gran parte de su carrera el Balón de Oro estaba reservado a futbolistas europeos. Esa restricción se eliminó recién en 1995, cuando el argentino ya transitaba el tramo final de su trayectoria profesional.
France Football le entregó en 1995 un Balón de Oro honorífico por su carrera, pero ese reconocimiento no fue una edición competitiva del premio. Por eso no cumple el criterio utilizado para esta elección, que exige haber ganado al menos dos veces el galardón oficial.
Cómo se define
La votación es popular y cada participación tiene un costo de un euro. El ganador será anunciado el 27 de octubre, en coincidencia con la ceremonia oficial del Balón de Oro.
Entre las candidaturas también aparecen Di Stéfano 1957 y 1959; Cruyff 1971, 1973 y 1974; Van Basten 1988, 1989 y 1992; Platini 1983, 1984 y 1985; Ronaldo Nazário 1997 y 2002; Beckenbauer 1972 y 1976; Rummenigge 1980 y 1981; y Keegan 1978 y 1979.