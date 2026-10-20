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Edición especial por los 70 años

B.O.A.T: Messi compite por el Balón de Oro de todos los tiempos y Cristiano lidera la votación

France Football abrió una elección entre temporadas históricas de ganadores múltiples. Maradona no aparece porque nunca recibió el premio competitivo durante su carrera.

Lionel Messi participa con las ocho ediciones del Balón de Oro que ganó durante su carrera.Lionel Messi participa con las ocho ediciones del Balón de Oro que ganó durante su carrera.
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France Football lanzó una votación especial por los 70 años del Balón de Oro para elegir la mejor edición individual de la historia entre futbolistas que ganaron el premio al menos dos veces. La propuesta no busca definir al mejor jugador de todos los tiempos, sino comparar temporadas concretas.

Lionel Messi aparece con sus ocho conquistas, mientras que Cristiano Ronaldo compite con cinco ediciones. En los primeros resultados difundidos, el portugués encabezaba la encuesta con el 62% de los votos, seguido por Messi 2012 con el 13% y Messi 2023 con el 9%.

Messi compite por el Balón de Oro de todos los tiempos y Cristiano lidera la votaciónMessi compite por el Balón de Oro de todos los tiempos y Cristiano lidera la votación

Quiénes fueron nominados

Además de Messi y Cristiano, la lista incluye a Alfredo Di Stéfano, Johan Cruyff, Marco van Basten, Karl-Heinz Rummenigge, Michel Platini, Franz Beckenbauer, Ronaldo Nazário y Kevin Keegan.

La particularidad del sistema es que cada Balón de Oro ganado cuenta como una candidatura independiente. Por eso Messi aparece con las ediciones de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023, mientras Cristiano figura con 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.

Lionel Messi participa con las ocho ediciones del Balón de Oro que ganó durante su carrera.Lionel Messi participa con las ocho ediciones del Balón de Oro que ganó durante su carrera.

Por qué no está Maradona

Diego Maradona no integra la nómina porque durante gran parte de su carrera el Balón de Oro estaba reservado a futbolistas europeos. Esa restricción se eliminó recién en 1995, cuando el argentino ya transitaba el tramo final de su trayectoria profesional.

France Football le entregó en 1995 un Balón de Oro honorífico por su carrera, pero ese reconocimiento no fue una edición competitiva del premio. Por eso no cumple el criterio utilizado para esta elección, que exige haber ganado al menos dos veces el galardón oficial.

Diego Maradona y Claudia Villafañe, durante la entrega del Balón de Oro en una imagen de archivo de Reuters.Diego Maradona y Claudia Villafañe, durante la entrega del Balón de Oro en una imagen de archivo de Reuters.

Cómo se define

La votación es popular y cada participación tiene un costo de un euro. El ganador será anunciado el 27 de octubre, en coincidencia con la ceremonia oficial del Balón de Oro.

Entre las candidaturas también aparecen Di Stéfano 1957 y 1959; Cruyff 1971, 1973 y 1974; Van Basten 1988, 1989 y 1992; Platini 1983, 1984 y 1985; Ronaldo Nazário 1997 y 2002; Beckenbauer 1972 y 1976; Rummenigge 1980 y 1981; y Keegan 1978 y 1979.

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