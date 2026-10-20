La FIFA sancionó al entrenador de Egipto, Hossam Hassan, y al delantero Mostafa Zico por sus declaraciones contra el arbitraje después de la eliminación ante Argentina en los octavos de final del Mundial 2026. El técnico recibió tres partidos de suspensión y el atacante, cinco.
FIFA castigó al técnico de Egipto y a una de sus figuras por acusar al arbitraje tras perder con Argentina
Hossam Hassan recibió tres fechas de suspensión y Mostafa Zico, cinco. Las sanciones surgieron por sus declaraciones y gestos luego del 3-2 argentino en octavos de final.
También fue castigado Ibrahim Hassan, hermano gemelo del entrenador y director deportivo del seleccionado egipcio, con tres encuentros. Las medidas surgieron por lo ocurrido durante y después del partido disputado el 7 de julio en Atlanta, donde Argentina remontó un 0-2 y terminó ganando 3-2.
Qué dijeron tras la eliminación
Hossam Hassan habló de un trato “injusto” y sugirió que podía existir interés en mantener a Argentina y Lionel Messi dentro del torneo. El Comité Disciplinario también tuvo en cuenta los gestos confrontativos que realizó hacia el árbitro francés François Letexier.
Zico fue más lejos y sostuvo que el torneo estaba “amañado”. “El árbitro ha desperdiciado el esfuerzo de un país entero”, afirmó luego del encuentro, una declaración que fue incorporada al expediente disciplinario.
Las jugadas que encendieron la protesta
Egipto cuestionó especialmente un gol de Zico que habría significado el 2-0 y que fue anulado por el VAR tras detectar una falta previa sobre Lisandro Martínez.
Con el partido 2-2, los africanos también reclamaron un penal por una supuesta infracción de Alexis Mac Allister sobre Hamdi Fathi. Letexier dejó seguir y, poco después, Enzo Fernández convirtió el 3-2 definitivo en tiempo de descuento.
Cómo impactan las sanciones
Hossam e Ibrahim Hassan no podrán estar en los dos partidos ante Malawi por las eliminatorias para la Copa Africana de Naciones 2027 y tampoco en el primer encuentro de la ventana internacional de marzo frente a Angola.
Zico, en cambio, quedará afuera de cinco compromisos y no podrá volver a la selección hasta junio de 2027. La Asociación Egipcia de Fútbol pidió los fundamentos completos del fallo y analiza presentar una apelación.