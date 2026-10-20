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Secuelas del Mundial 2026

FIFA castigó al técnico de Egipto y a una de sus figuras por acusar al arbitraje tras perder con Argentina

Hossam Hassan recibió tres fechas de suspensión y Mostafa Zico, cinco. Las sanciones surgieron por sus declaraciones y gestos luego del 3-2 argentino en octavos de final.

Hossam Hassan fue sancionado con tres partidos tras sus críticas al arbitraje en el Mundial 2026. Foto: ReutersHossam Hassan fue sancionado con tres partidos tras sus críticas al arbitraje en el Mundial 2026. Foto: Reuters
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La FIFA sancionó al entrenador de Egipto, Hossam Hassan, y al delantero Mostafa Zico por sus declaraciones contra el arbitraje después de la eliminación ante Argentina en los octavos de final del Mundial 2026. El técnico recibió tres partidos de suspensión y el atacante, cinco.

También fue castigado Ibrahim Hassan, hermano gemelo del entrenador y director deportivo del seleccionado egipcio, con tres encuentros. Las medidas surgieron por lo ocurrido durante y después del partido disputado el 7 de julio en Atlanta, donde Argentina remontó un 0-2 y terminó ganando 3-2.

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Qué dijeron tras la eliminación

Hossam Hassan habló de un trato “injusto” y sugirió que podía existir interés en mantener a Argentina y Lionel Messi dentro del torneo. El Comité Disciplinario también tuvo en cuenta los gestos confrontativos que realizó hacia el árbitro francés François Letexier.

Zico fue más lejos y sostuvo que el torneo estaba “amañado”. “El árbitro ha desperdiciado el esfuerzo de un país entero”, afirmó luego del encuentro, una declaración que fue incorporada al expediente disciplinario.

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Las jugadas que encendieron la protesta

Egipto cuestionó especialmente un gol de Zico que habría significado el 2-0 y que fue anulado por el VAR tras detectar una falta previa sobre Lisandro Martínez.

Con el partido 2-2, los africanos también reclamaron un penal por una supuesta infracción de Alexis Mac Allister sobre Hamdi Fathi. Letexier dejó seguir y, poco después, Enzo Fernández convirtió el 3-2 definitivo en tiempo de descuento.

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Cómo impactan las sanciones

Hossam e Ibrahim Hassan no podrán estar en los dos partidos ante Malawi por las eliminatorias para la Copa Africana de Naciones 2027 y tampoco en el primer encuentro de la ventana internacional de marzo frente a Angola.

Zico, en cambio, quedará afuera de cinco compromisos y no podrá volver a la selección hasta junio de 2027. La Asociación Egipcia de Fútbol pidió los fundamentos completos del fallo y analiza presentar una apelación.

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