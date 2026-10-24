Las posibles sanciones

De la Premier League a las ligas regionales: el escenario extremo que amenaza al Manchester City

El club inglés afronta un proceso disciplinario por más de 100 presuntas infracciones financieras. Entre las sanciones que se analizan figuran multas millonarias, quitas de puntos y una eventual exclusión de la Premier League. Un descenso hasta las categorías regionales aparece como un escenario extremo, aunque remoto.