El Manchester City atraviesa uno de los procesos disciplinarios más importantes de su historia reciente. La investigación de la Premier League incluye más de 100 presuntas infracciones de sus normas financieras, vinculadas principalmente con el período comprendido entre las temporadas 2009/10 y 2017/18.
De la Premier League a las ligas regionales: el escenario extremo que amenaza al Manchester City
El club inglés afronta un proceso disciplinario por más de 100 presuntas infracciones financieras. Entre las sanciones que se analizan figuran multas millonarias, quitas de puntos y una eventual exclusión de la Premier League. Un descenso hasta las categorías regionales aparece como un escenario extremo, aunque remoto.
Entre los puntos cuestionados figuran la declaración de ingresos comerciales, los acuerdos con patrocinadores y la información proporcionada sobre la remuneración del exentrenador Roberto Mancini. Las acusaciones dieron lugar a un procedimiento que podría derivar en sanciones deportivas y económicas de distinta magnitud.
La institución inglesa rechaza los señalamientos y sostiene su posición frente al proceso. Por el momento, las consecuencias definitivas dependerán de las conclusiones de las autoridades y de las eventuales instancias de apelación.
Quita de puntos y multas millonarias: las sanciones posibles
Entre las penalizaciones mencionadas en distintos informes periodísticos aparecen importantes descuentos de puntos y multas económicas que podrían alcanzar cifras millonarias.
Según el reporte de ESPN UK citado en la información original, una de las hipótesis contempla una deducción de al menos 60 puntos, además de una posible multa de hasta 500 millones de libras esterlinas. También circularon estimaciones que elevan la quita de unidades a 100 puntos, aunque no se trata de sanciones confirmadas.
Una penalización de esa magnitud tendría consecuencias deportivas inmediatas y podría comprometer la permanencia del equipo en la máxima categoría del fútbol inglés.
El abanico de medidas contempladas por los reglamentos incluye sanciones económicas, deducciones de puntos y, en un escenario más severo, la exclusión de una competición. Sin embargo, no existe una resolución definitiva que establezca cuál será el castigo para el Manchester City.
¿Puede Manchester City terminar en la novena división?
El escenario más extremo planteado en los análisis periodísticos contempla una eventual expulsión del club de la Premier League y las dificultades para conseguir un lugar en otras categorías del sistema inglés.
De acuerdo con la explicación atribuida al periodista Mark Ogden, de ESPN UK, si la English Football League (EFL) aceptara la incorporación del Manchester City, el equipo podría comenzar desde la League Two, la cuarta división del fútbol inglés.
La hipótesis más drástica surgiría si las organizaciones responsables rechazaran su ingreso a esas competiciones. En ese caso, el club podría verse obligado a buscar una plaza en categorías regionales, con la posibilidad teórica de llegar hasta la novena división.
No obstante, se trata de una posibilidad extrema y remota, no de una sanción anunciada por las autoridades. La dimensión internacional del Manchester City, su estructura institucional y su peso comercial también serían factores relevantes en cualquier eventual reorganización de su participación en el fútbol inglés.
El procedimiento disciplinario podría extenderse hasta 2027, según las previsiones citadas en el informe. Hasta que exista una decisión oficial, el futuro deportivo del club seguirá sujeto al resultado de la investigación y a las posibles apelaciones.