Tras la operación

Xabi Alonso habló sobre la recuperación del Dibu Martínez: "Está evolucionando favorablemente"

El entrenador español se refirió al estado de salud del arquero argentino, que fue operado tras sufrir una fractura de mandíbula en el partido ante Everton. Aunque destacó su evolución, señaló que todavía deberá esperar algunas semanas antes de regresar a la actividad.