Emiliano “Dibu” Martínez atraviesa el proceso de recuperación luego de sufrir una fractura de mandíbula en el encuentro frente a Everton por la Premier League. En la previa del partido entre Chelsea y Tottenham, Xabi Alonso brindó detalles sobre la evolución del arquero argentino y pidió cautela respecto de los plazos para su regreso.
Xabi Alonso habló sobre la recuperación del Dibu Martínez: "Está evolucionando favorablemente"
El entrenador español se refirió al estado de salud del arquero argentino, que fue operado tras sufrir una fractura de mandíbula en el partido ante Everton. Aunque destacó su evolución, señaló que todavía deberá esperar algunas semanas antes de regresar a la actividad.
“Emi está mejorando. Lo operaron y cada día se siente mejor, pero aún tenemos que esperar. Unas semanas. Ojalá sean pocas, pero tenemos que esperar”, explicó el entrenador español en conferencia de prensa.
Alonso destacó que la recuperación avanza favorablemente, aunque remarcó la importancia de respetar los tiempos médicos. “Lo bueno es que se encuentra mejor y debemos escuchar sus sensaciones, las opiniones de los médicos, los especialistas y los cirujanos. Teniendo en cuenta que fue una operación grave, está evolucionando favorablemente”, agregó.
El mensaje del Dibu Martínez tras la operación
El arquero de la Selección argentina también se había expresado en sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores y agradecer los mensajes recibidos después de la intervención quirúrgica.
“Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en cero. En unas semanas volvemos ya”, escribió el marplatense.
La lesión representa un contratiempo para Martínez, que deberá completar su recuperación antes de volver a competir. Por el momento, no hay una fecha confirmada para su regreso y su evolución será determinante para establecer los plazos.
Xabi Alonso recordó su salida del Real Madrid
Durante la misma intervención, el entrenador español también repasó su experiencia al frente del Real Madrid, etapa que concluyó antes de lo que esperaba tras su exitoso paso por el Bayer Leverkusen.
“Me queda la sensación de que terminó un poco antes de lo previsto, sin saber si iba a terminar bien o mal”, reconoció Alonso en una entrevista con el exfutbolista Jamie Carragher.
El técnico recordó que su salida se produjo a mitad de temporada, cuando el equipo todavía competía en La Liga y en la Champions League. Además, destacó las particularidades de conducir al conjunto madrileño.
“Madrid es especial en todo. Es un poco diferente a otros clubes en todo. Y aprendí de eso, y no miro hacia atrás con enfado. Lo intenté, intenté dar lo mejor de mí”, concluyó.