Ferrari sostuvo en Austin lo que había mostrado el viernes. Esta vez fue Lewis Hamilton quien terminó adelante: marcó 1m34s893 en el tercer entrenamiento del Gran Premio de Estados Unidos y dejó detrás a Max Verstappen y Charles Leclerc. Franco Colapinto cerró la sesión en el puesto 15.
Hamilton puso a Ferrari adelante en Austin y Colapinto terminó 15°
La escudería italiana ratificó su gran rendimiento en Austin con el británico al frente, mientras que el piloto argentino finalizó 15° en una tanda muy reñida.
Después de una primera jornada en la que no había encontrado comodidad con la puesta a punto, Hamilton dio un paso adelante. El británico superó por 168 milésimas a Verstappen y por 234 a su compañero, que había dominado las dos sesiones anteriores.
Leclerc llegó a registrar una vuelta 83 milésimas más rápida que la de Hamilton, pero perdió ese tiempo por exceder los límites de pista en la curva 10. La situación dejó una muestra del potencial de Ferrari y, también, de una de las dificultades que deberán controlar los pilotos al momento de clasificar.
Mercedes cerca y un Verstappen con trabajo pendiente
Kimi Antonelli terminó cuarto, a 303 milésimas de Hamilton, y George Russell fue quinto, a 488. El italiano también sufrió la eliminación de una vuelta por límites de pista, en una sesión que tuvo bloqueos, salidas de pista y dificultades para encontrar adherencia.
Verstappen se mantuvo entre los protagonistas, aunque su segundo puesto no reflejó una práctica del todo cómoda. El neerlandés se quejó por radio del funcionamiento de los cambios y tuvo una pérdida de estabilidad seguida de un bloqueo en el tramo final.
McLaren tampoco logró completar una vuelta que reuniera sus mejores sectores. Oscar Piastri quedó sexto y Lando Norris, octavo, con Nico Hülkenberg entre ambos. El alemán llevó a Audi al séptimo lugar y se ubicó como el mejor del grupo que persigue a los cuatro equipos de adelante.
Colapinto quedó a 347 milésimas de Gasly
Franco Colapinto terminó 15°, a 1s358 de Hamilton. El argentino realizó una de sus simulaciones de clasificación con neumáticos blandos nuevos antes que buena parte de sus rivales y llegó a ocupar transitoriamente el décimo puesto, hasta que los tiempos comenzaron a bajar.
Pierre Gasly cerró noveno, a 1s011 del mejor registro. La diferencia entre los dos Alpine fue de 347 milésimas.
La pelea en ese sector volvió a mostrar márgenes estrechos. Entre Isack Hadjar, décimo, y Colapinto hubo apenas 321 milésimas, con Liam Lawson, Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto y Oliver Bearman entre ambos.
Para Franco, la clasificación tendrá además el condicionante de la penalización de diez posiciones en la grilla de partida por el cambio de la unidad de control electrónico de su auto.
Tres situaciones bajo revisión
La actividad también dejó episodios para analizar por parte de los comisarios: una salida de Hülkenberg a la calle de boxes por delante de Lance Stroll, un encuentro de Hamilton con Bortoleto cuando el brasileño circulaba lentamente y una maniobra entre Hadjar y Alexander Albon al cierre de la sesión.
El incidente del piloto de Red Bull en la curva 1 quedó bajo investigación por una posible conducción errática. Al finalizar el entrenamiento, todavía no se habían comunicado resoluciones sobre esas situaciones.
Ferrari llega a la clasificación con el respaldo de haber encabezado las tres prácticas. Ahora deberá convertir esa velocidad en una vuelta limpia, con Verstappen y Mercedes lo suficientemente cerca como para aprovechar cualquier error.