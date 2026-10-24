Ferrari, McLaren, Red Bull, Racing Bulls, Alpine, Audi y Cadillac declararon modificaciones. Mercedes, Williams, Aston Martin y Haas no informaron nuevas piezas para esta fecha, aunque eso no significa que hayan dejado de trabajar sobre sus autos.
La F1 no detiene el desarrollo: las mejoras de Austin y una mirada hacia 2027
Siete equipos presentaron novedades para el Gran Premio de Estados Unidos. Ferrari busca completar el trabajo iniciado en Madrid, Alpine modificó el piso y el alerón trasero y Mercedes avanza en la comprensión de su paquete anterior.
La mayoría de los cambios apunta a la aerodinámica: aprovechar mejor el aire que circula alrededor y por debajo del monoplaza para ganar adherencia en las curvas. También hay soluciones destinadas a mejorar la refrigeración y reducir el riesgo de fallas.
Ferrari completa un trabajo que empezó en Madrid
La escudería italiana concentró sus novedades en el piso, sus deflectores, la entrada de los pontones y el difusor. Busca aumentar la carga aerodinámica y mejorar la estabilidad del aire que llega hacia la parte trasera del SF-26.
Según explicó el equipo, las modificaciones completan el paquete estrenado en Madrid, cuatro carreras atrás. El viernes dejó señales alentadoras: Charles Leclerc encabezó las dos sesiones y mostró facilidad para encontrar buenos tiempos cada vez que salió a buscar una vuelta rápida.
El monegasco confirmó que las mejoras funcionaron como esperaban, pero pidió mantener la cautela. También atribuyó el buen comienzo al equilibrio del auto y advirtió que sus rivales todavía pueden encontrar más rendimiento.
Lewis Hamilton tuvo una jornada diferente. Probó otro camino con la puesta a punto y no se sintió cómodo, especialmente sobre las ondulaciones del circuito. De todos modos, reconoció que la velocidad de su compañero demuestra que hay potencial para aprovechar.
El análisis publicado por la F1 ubica la fortaleza de Ferrari en las curvas, mientras que en las rectas continúa cediendo terreno. La clasificación y la carrera permitirán comprobar cuánto de ese buen arranque puede sostener.
Mercedes, sin piezas nuevas pero con avances
Mercedes no declaró novedades para Austin, pero sigue trabajando para entender el paquete que incorporó anteriormente. Esta vez, Antonelli y Russell cuentan con la misma configuración, después de haber utilizado versiones diferentes en Singapur.
Antonelli explicó que disponer de ambos autos con las mismas mejoras permite ampliar las pruebas y comparar información. El análisis realizado durante la semana de descanso también ayudó a comprender mejor qué necesita el conjunto.
El italiano reconoció avances, aunque aclaró que todavía buscan la manera de hacer funcionar el auto de forma consistente en su mejor rango de rendimiento.
Esa evolución aparece en una pelea muy ajustada. Bradley Lord, jefe adjunto de Mercedes, señaló que las tandas largas de Leclerc, Verstappen, Antonelli y Norris mostraron diferencias difíciles de distinguir. Su lectura anticipa una disputa entre los ocho autos de Ferrari, Mercedes, Red Bull y McLaren.
Las dos modificaciones de Alpine
Alpine presentó cambios en la esquina trasera del piso y en los elementos del alerón trasero de los A526 de Franco Colapinto y Pierre Gasly.
La intervención en el piso busca mejorar el recorrido del aire en el sector posterior y aumentar la carga. En el alerón, el rediseño del segundo y el tercer elemento apunta a mejorar su funcionamiento aerodinámico.
La primera lectura de las prácticas ubica al equipo en la lucha con Racing Bulls y Audi. Mientras Racing Bulls mostró fortaleza a una vuelta, Alpine dejó señales competitivas en las tandas largas. Las sanciones de Colapinto, Arvid Lindblad y Gabriel Bortoleto también condicionarán esa disputa.
Qué llevaron los otros equipos
Racing Bulls presentó un paquete amplio, con cambios en ambos alerones, el piso y la cubierta del motor. McLaren modificó los sectores próximos a las ruedas delanteras y traseras, además de incorporar una nueva geometría del difusor.
Red Bull agregó una aleta al alerón delantero que permite medir la temperatura superficial del neumático y aportar carga adicional. También revisó una protección flexible del sector delantero para evitar roturas.
Audi trabajó en el conducto del freno delantero, un deflector del piso y el soporte del retrovisor. Cadillac, por su parte, modificó los deflectores delanteros del piso y las rejillas de refrigeración sobre los pontones.
El trabajo también mira hacia 2027. Williams lo expresó de manera concreta: utilizó la primera práctica para realizar pruebas aerodinámicas y reunir información para el próximo auto. Así, incluso entre quienes no estrenaron piezas, Austin ofrece una oportunidad para buscar respuestas que sirvan más allá de este fin de semana.