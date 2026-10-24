Franco Colapinto estaba firmando tarjetas de Fórmula 1 cuando unos fanáticos le acercaron una propuesta diferente: ponerse la máscara y la capa de Doctor Doom. El argentino aceptó y dejó una de las imágenes más curiosas del fin de semana del Gran Premio de Estados Unidos.
Colapinto se puso la máscara de Doctor Doom y fue furor entre los fanáticos en Austin
El piloto argentino recibió una capa y una máscara mientras firmaba autógrafos en el centro de la ciudad. Se sumó a la propuesta de los aficionados y las imágenes comenzaron a circular por las redes.
La escena ocurrió en el centro de Austin, durante una actividad en el espacio de Williams. Rodeado de aficionados, el piloto de Alpine se colocó el disfraz del personaje de Marvel y posó para las fotos. Los teléfonos hicieron el resto: los videos comenzaron a compartirse y llegaron tanto a los seguidores de la Fórmula 1 como a los del universo de los superhéroes.
Fue un momento distendido dentro de un fin de semana de exigencias deportivas. Por unos minutos, la atención estuvo puesta en la aparición del argentino con la máscara metálica y la capa, entre quienes habían ido a buscar una firma o una foto.
Un encuentro en el espacio de Williams
El disfraz encontró su lugar en una propuesta que Williams llevó a Congress Avenue, uno de los puntos de encuentro de los aficionados en Austin. La escudería británica presentó actividades relacionadas con su colaboración con Marvel y la película Avengers: Doomsday.
En ese espacio se exhibió un auto con una decoración especial y un cómic que reúne a los superhéroes con Alex Albon y Carlos Sainz, los pilotos del equipo.
La iniciativa también tuvo presencia en la pista. Durante el primer entrenamiento, Albon utilizó un buzo inspirado en Thor, mientras que Sainz llevó un diseño relacionado con Capitán América.
Colapinto, que debutó en la Fórmula 1 con Williams y hoy compite para Alpine, terminó sumándose al juego de los fanáticos. No hizo falta una presentación preparada: alcanzaron una capa, una máscara y su disposición para compartir el momento con quienes lo esperaban.