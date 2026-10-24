Franco Colapinto cerró su participación en la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos en el 14° puesto. El piloto de Alpine superó el primer corte en Austin, pero no consiguió meterse entre los diez que disputaron la definición por la pole.
Colapinto quedó 14° en Austin y deberá cumplir diez puestos de sanción
El argentino avanzó a la Q2, pero no logró pasar a la última tanda. Señaló dificultades con la temperatura de los neumáticos delanteros y tendrá que afrontar la carrera desde el fondo de la grilla.
Tras bajarse del auto, el argentino explicó que la temperatura de los neumáticos delanteros no era la adecuada, una dificultad que condicionó su clasificación en el Circuito de las Américas.
En la Q2, Franco quedó a 1s524 de Charles Leclerc, quien encabezó esa instancia con una vuelta de 1m34s198. Además, deberá cumplir una penalización de diez posiciones por el cambio de la unidad de control electrónico de su Alpine. Su lugar definitivo para el domingo se conocerá una vez aplicadas todas las sanciones.
Los dos Alpine quedaron afuera
Pierre Gasly estuvo más cerca de avanzar, pero terminó 11°. Las mejoras de Arvid Lindblad y Liam Lawson en el cierre de la tanda les permitieron a los dos pilotos de Racing Bulls entrar en la Q3 y dejaron al francés sin posibilidades de continuar.
Detrás de Gasly se ubicaron Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto y Colapinto. Fernando Alonso y Oliver Bearman completaron los seis eliminados en la segunda instancia.
Bearman había quedado inicialmente 13°, pero perdió su vuelta por exceder los límites de pista y retrocedió al 16° lugar.
Leclerc, en tanto, marcó el mejor registro de la Q2, con apenas 80 milésimas de ventaja sobre Kimi Antonelli y 107 sobre George Russell. Max Verstappen y Lando Norris completaron los primeros cinco antes de la última tanda.