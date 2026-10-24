Bolívar es una ciudad que cuenta con alrededor de 40.000 habitantes, se la conoce como “la ciudad de las palmeras” y está ubicada en el centro-norte de la provincia de Buenos Aires. La agricultura y la ganadería son sus actividades principales, la maratón en homenaje al padre de Tinelli forma parte de una de sus principales actividades, además de la fiesta “Me encanta Bolívar”. Hasta esta ciudad llegó Colón, por primera vez en su historia, para jugar el último de los encuentros de visitante antes del inicio del Reducido para buscar el ascenso a Primera.
Colón en Bolívar: uno de los atractivos de un sábado especial
Entre el maratón que lleva el nombre del padre de Tinelli, el partido de fútbol y el descubrimiento de una placa en homenaje a Daniel Castellani, esta ciudad bonaerense modificó por completo su ritmo habitual. No viajó Pier Barrios.
Solamente cuatro jugadores en común y un solo partido, hasta el de esta fecha, es el historial entre Colón y Ciudad de Bolívar. El único encuentro fue el de la primera rueda, que terminó igualado en el Centenario. Los cuatro jugadores en común son Gustavo Villarruel, el Sungui Ismael Blanco, Walter Acuña y el Kily Vega. Ciudad de Bolívar es el club más benjamín de la categoría, pues fue fundado en 2002 y se insertó en el fútbol grande de Afa a partir de 2016.
Bolívar vivió un sábado muy especial. A partir de las 17 se puso en marcha una nueva edición del tradicional maratón que lleva el nombre de Dino Hugo Tinelli, el padre del famoso conductor nacido en esta ciudad. Esta es una competencia que ya forma parte de la historia deportiva de la ciudad y que reúne cada año (la actual edición fue la número 27) a corredores y aficionados en torno a una de las citas más importantes del calendario atlético local.
Como una manera de asociarse a la fiesta, la Municipalidad de Bolívar decidió obsequiar con 100 entradas a quienes quieran concurrir por la noche al partido entre Bolívar y Colón. El fútbol no ha sido el motivo del nacimiento de esta joven institución, sino el vóleibol. Ciudad de Bolívar se hizo famoso, precisamente, por los grandes logros conseguidos en este deporte, ganando inclusive una Copa Libertadores.
Otro acontecimiento realizado durante el día, fue el homenaje a Daniel Castellani, uno de los protagonistas fundamentales de los primeros pasos de Bolívar Vóley y una figura que dejó una huella imborrable en la historia deportiva de la ciudad. El ex jugador de la selección argentina en la década del 80, falleció el 25 de junio pasado, producto de un cáncer terminal.
Volviendo a la maratón, que contó con la inscripción de más de 2.000 corredores, tuvo la ausencia de Marcelo Tinelli, quien no pudo viajar desde capital federal por un problema lumbar y así no participó de este evento en homenaje a su padre. Tinelli fue, precisamente, el gestor del nacimiento de la institución y el hombre que le dio el empuje económico para convertirse en el club más importante del vóleibol argentino durante varios años.
No son muchos los futbolistas nacidos en Bolívar que adquirieron renombre. Actualmente, Ignacio Miramón y Alan Lescano son los que se destacan. Miramón está en Gimnasia y Esgrima La Plata, en tanto que Lescano juega en Vasco Da Gama. En otros deportes, se puede destacar al ciclista Juan Pablo Dotti y al motociclista Jorge Martínez Boero, fallecido trágicamente en 2012 e hijo del reconocido piloto de automovilismo, apodado “El Gaucho de Bolívar”.
La principal novedad en el listado de viajeros a esta ciudad, fue la ausencia del defensor Pier Barrios, que venía siendo convocado e integrando el banco de suplentes. Ingresó en el segundo tiempo del partido con Almirante Brown, ya sobre el cierre del mismo, para tratar de asegurar el resultado que, en ese momento, favorecía al equipo sabalero por 2 a 1.
Joaquín Rodríguez es el volante de la reserva de Colón, categoría 2007, que este año sufrió una rotura de ligamentos cruzados de una de sus rodillas luego de un choque con Matías Godoy, el ex jugador de Colón ya desvinculado del club, que pasó a militar en Aldosivi. El futbolista sigue su proceso de recuperación y se apunta a iniciar la pretemporada en enero próximo. Agradeció especialmente a Fernando Alonso, el hijo del presidente; al doctor Francisco Vega (hijo de Lalo); el profesor Bruno Leocata; al personal del Sanatorio Santa Fe y al profesor Pablo Virgilio, que lo está llevando en los trabajos de gimnasio para ir recuperando musculatura y ponerse a tono para volver a la actividad.
La Subcomisión de Cultura, Historia y Museo invita al Pueblo Sabalero y, público en general, a visitar la muestra con motivo de la participación institucional en La Noche de los Museos. Por segundo año consecutivo, este sábado se ponen en valor aspectos de la rica historia institucional, social y deportiva. Además, en un acontecimiento histórico, se contará con una muestra y presencia de soldados combatientes de Malvinas. El evento será con entrada libre y gratuita desde las 18 y hasta las 23 en el gimnasio Roque Otrino.