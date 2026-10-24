Una ciudad convulsionada

Colón en Bolívar: uno de los atractivos de un sábado especial

Entre el maratón que lleva el nombre del padre de Tinelli, el partido de fútbol y el descubrimiento de una placa en homenaje a Daniel Castellani, esta ciudad bonaerense modificó por completo su ritmo habitual. No viajó Pier Barrios.