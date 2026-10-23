Bolívar tendrá un sábado distinto y el partido que el equipo de la ciudad jugará ante Colón será el corolario y cierre para un día muy especial, que contará, entre otras cosas, con la disputa de un maratón en homenaje al padre de Marcelo Tinelli, con record de inscriptos.
Bolívar y un sábado especial con Colón como protagonista
Los sabaleros visitarán al local, por primera vez en la historia, en un partido muy importante para definir posiciones para el Reducido. Ese mismo día, multitudinaria maratón en homenaje al padre de Tinelli.
Pero el plato fuerte futbolístico se dará a las 21, cuando Ciudad de Bolívar reciba a Colón en un choque de importancia, en el que los sabaleros se aferrarán a defender el quinto lugar y a tratar de llegar al cuarto, con el objetivo de contar con ventaja deportiva en el partido de octavos de final del Reducido, detalle no menor en la definición por el segundo ascenso.
Colón tiene 54 puntos, Ciudad de Bolívar 51 pero, en caso de una eventual derrota sabalera, seguramente mantendrá ese quinto puesto en virtud de que cuenta con una ventaja de gol muy importante a su favor (más 14), comparado con la de su rival de este sábado, que tiene más 1.
Pero el objetivo de Colón va más allá y es el de tratar de escalar al cuarto puesto, posición que ostenta Deportivo Madryn, con mismo puntaje que los sabaleros pero con tres goles más de diferencia.
Incluso, matemáticamente es factible el tercer puesto. Morón tiene cuatro puntos más que Colón y dependerá de los resultados que obtenga en estos dos partidos para saber si podría alcanzarlo o superarlo.
Respecto de lo futbolístico, por la mente de Delfino pasa la idea de realizar un par de retoques. La vuelta de Facundo Castet a la titularidad es un hecho y reemplazará a Olmedo en la punta izquierda de la defensa. También está en condiciones Lértora de retornar al equipo y una buena noticia es la recuperación total de Franco García, que se lesionó el día del partido con Los Andes y ahora está en condiciones de jugar desde el arranque.
Lértora entrará en reemplazo de Muñoz, mientras que García lo hará por un Sarmiento al que le cuesta muchísimo afirmarse como titular. De todos modos, a favor del volante ofensivo rojinegro, habrá que decir que el primer tiempo que hizo ante Almirante Brown, el sábado pasado, no fue para nada malo. Sus encuentros con Lago fueron los más rescatables de un equipo al que le cuesta mucho la elaboración de juego, pero que lo tuvo en esos primeros 45 minutos donde los dos (Lago y Sarmiento), se buscaron constantemente.
El probable once sabalero
Tomás Giménez; Peinipil, Thaller, Rasmussen y Castet; Marcioni, Lértora, Toledo y García; Lago y Bonansea, sería el equipo para enfrentar a Ciudad de Bolívar en un partido que adquiere ribetes históricos, pues será la primera vez que Colón jugará en esa ciudad, en toda su historia.
El momento de Ciudad de Bolívar
Ciudad de Bolívar consiguió el fin de semana pasado una histórica clasificación para buscar el ascenso a Primera División, después de vencer a San Miguel, en Los Polvorines. Será la segunda vez que jugará ante Colón, pues el primer partido se disputó en el Centenario y fue con empate en cero.
La probable formación del equipo bonaerense sería con Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Santiago Navarro, Elías Martínez, Federico Peralta; Nahuel Yeri, Alex Díaz, Arnaldo González; Guillermo Sánchez, Javier Caraballo, Gonzalo Mucignat.
La mirada en la última fecha
El plantel rojinegro emprenderá el regreso apenas terminado el partido y aguardará el encuentro de la fecha que viene ante Defensores de Belgrano que, todavía, no tiene día y hora definido. Dependerá de los resultados de este fin de semana, pues será la última fecha de la fase clasificatoria y se definirán varias posiciones, por lo que se intentará que se jueguen los partidos a la misma hora para evitar cualquier tipo de especulación o suspicacia.