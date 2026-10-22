El ensayo de Delfino antes de Bolívar

Dos carrileros ofensivos, un “9” y un extremo: ¿nace otro Colón?

El entrenador sabalero, con la lógica vuelta de Castet al lateral izquierdo, activó modificaciones en la zona de medios. Volvió Lértora, “Wachi” por derecha, Lago por izquierda y dos puntas.