Si bien todavía falta la prueba más intensa (esperando que el tiempo lo permita), Iván Raúl Delfino plantó un equipo en cancha pensando en el cruce de este sábado, a las 21, contra Ciudad de Bolívar en la tierra de Marcelo Tinelli. Será la última excursión del “Negro” en la temporada regular y esperando los cruces.
Dos carrileros ofensivos, un “9” y un extremo: ¿nace otro Colón?
El entrenador sabalero, con la lógica vuelta de Castet al lateral izquierdo, activó modificaciones en la zona de medios. Volvió Lértora, “Wachi” por derecha, Lago por izquierda y dos puntas.
Cambios en la zona de medios
En el fondo, se dio el lógico retorno de Facundo “Pico” Castet, que es sin discusión el “3” titular. Como el ex Sarmiento de Junín había llegado a las cinco amarillas, no pudo estar ante Almirante Brown y fue reemplazado por Olmedo, un zaguero tirado contra la raya.
De todos modos, más allá de este retorno cantado, las mayores modificaciones del “Grandote” estuvieron en la zona de medios, donde volvió Federico Lértora al lado de Toledo y la sorpresa se dio por una de las bandas, ya que arrancó Sarmiento por derecha pero terminó jugando el “Wachi” García. Arriba, Marcioni con Alan Bonansea.
Por ahora, tal cual se lo había consultado El Litoral, no estarán “todos” los ofensivos juntos (Sarmiento, al banco) pero sí varios para este cruce del sábado a la noche contra Ciudad de Bolívar.
Habrá que esperar el viaje y la confirmación oficial, para saber si efectivamente Lértora vuelve ahora o descansa una semana más. Pero, por lo pronto, la idea del entrenador es liberar a cuatro jugadores para atacar más Toledo de mixto.
“Tenemos que defender bien atrás y los de arriba deben entender que todo el mundo cuando el equipo pierde la pelota, debe retroceder y ocupar espacios”, respondía Delfino a El Litoral.
El otro dato a tener en cuenta es la cuarta amarilla de Alan Bonansea, ya que el partido para “limpiarse” es el que viene contra Defensores de Belgrano en el Cementerio de los Elefantes, lo que marcará la última fecha de la temporada regular. Por lo tanto, el “9”, de manera concreta, se “deberá hacer amonestar” antes de salir de la cancha contra Ciudad de Bolívar este mismo sábado.
Giménez; Peinipil, Thaller, Rasmussen y Castet; García, Lértora, Toledo y Lago; Marcioni y Bonansea son los once que pintan para jugar contra un equipo que hace un año ascendía y que dos fechas antes se clasificó al Reducido. Hoy, Ciudad de Bolívar estaría cruzando contra Atlanta.
En principio, la baja para este viaje sería Leandro Garate, producto de una molestia física que se generó contra Almirante Brown. Se perderá el partido con Bolívar y quizás el último contra el “Dragón” en Santa Fe.
Cuarto lugar: mano a mano con Madryn
Como se sabe, Colón tiene los mismos puntos que el Deportivo Madryn pero retrocede un escalón por la diferencia de gol.
A propósito del equipo patagónico, la Primera Nacional entra en su tramo decisivo y Deportivo Madryn afrontará una nueva presentación con un objetivo claro: sumar de a tres para llegar mejor posicionado a la definición del campeonato. Este sábado, desde las 19, Madryn recibirá a San Telmo en el estadio Abel Sastre, con el arbitraje de Fabrizio Llobet.
Con los ocho equipos de la Zona A que disputarán el Reducido ya confirmados, el conjunto chubutense apunta a cerrar la fase regular de la mejor manera posible. La ubicación final en la tabla será determinante para afrontar los cruces eliminatorios en busca del segundo ascenso a la Liga Profesional.
La última fecha permitió completar la nómina de equipos que disputarán el Reducido en la Zona A. Ferro, Godoy Cruz, Deportivo Morón, Deportivo Madryn, Colón, Ciudad de Bolívar, Estudiantes y Almirante Brown ya tienen asegurado su lugar en la instancia eliminatoria.
Estudiantes y Almirante Brown sellaron su clasificación a partir de una combinación de resultados: el empate de Los Andes frente a All Boys y la derrota de Chaco For Ever ante Central Norte.
Con este panorama, los equipos que ya tienen su boleto en el bolsillo buscarán mejorar su ubicación antes del cierre de la fase regular. Para Madryn, el partido ante San Telmo representa una oportunidad importante para sumar y consolidar su posición en la tabla.
Mientras se definen las posiciones para el Reducido, la pelea por el primer ascenso continúa abierta. Ferro lidera la Zona A con 65 puntos, mientras que Godoy Cruz lo sigue con 60, cuando restan dos fechas por disputarse.
El equipo que termine en la primera posición accederá a la final por el ascenso directo a la Liga Profesional frente al ganador de la Zona B. Por eso, cada resultado de esta penúltima jornada puede ser determinante tanto en la lucha por el liderazgo como en la conformación definitiva de los cruces.
En la Zona B, Tristán Suárez, Temperley, Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Atlanta ya aseguraron su participación en el Reducido por el segundo ascenso.
La pelea por el primer puesto también promete emociones hasta el final. Tristán Suárez suma 62 puntos y Temperley tiene 60, con seis unidades todavía en juego, por lo que ambos aparecen como los principales candidatos a quedarse con el lugar en la final por el ascenso directo.
Los resultados de esta fecha 35 podrían terminar de definir buena parte de las posiciones y dejar un panorama mucho más claro de cara a la última jornada. Colón, en casa, cierra contra Defensores de Belgrano.