Primera Nacional

Bruno Amiconi será el árbitro para la última fecha de Colón ante Defensores de Belgrano

La AFA designó al juez principal para el choque que cerrará la fase regular del Sabalero este sábado a las 18:00 en el Brigadier López. El colegiado dirigió en seis oportunidades al conjunto santafesino, con un registro de una victoria, tres empates y dos caídas.