AFA confirmó la nómina arbitral designada para bajar el telón de la fase regular de la Primera Nacional. En el marco de la 38.ª y última fecha de la Zona A, Colón recibirá a Defensores de Belgrano este sábado desde las 18:00 horas en el Estadio Brigadier General Estanislao López, en un encuentro que tendrá a Bruno Amiconi como árbitro principal.
Bruno Amiconi será el árbitro para la última fecha de Colón ante Defensores de Belgrano
La AFA designó al juez principal para el choque que cerrará la fase regular del Sabalero este sábado a las 18:00 en el Brigadier López. El colegiado dirigió en seis oportunidades al conjunto santafesino, con un registro de una victoria, tres empates y dos caídas.
El historial de Amiconi dirigiendo al Sabalero cuenta con seis antecedentes oficiales. En dicho registro, el conjunto del barrio Centenario cosechó una victoria, tres igualdades y dos derrotas.
La última vez que el colegiado impartió justicia en un encuentro del equipo rojinegro se remonta al 30 de mayo de este año, por la 16° jornada del certamen. En aquella oportunidad, Colón empató 1 a 1 ante Almirante Brown en Isidro Casanova, con goles de Nazareno Bazán Vera para La Fragata y de Juan Ignacio Peinipil para la visita.
Para el cruce de este fin de semana en el Cementerio de los Elefantes, Amiconi estará acompañado por Walter Ferreyra como asistente 1, Gonzalo Roldán como asistente 2 y Marcelo Sanz en la función de cuarto árbitro.
Ambos conjuntos llegarán a la cita de cierre con realidades distintas tras la jornada pasada: el Sabalero viene de conseguir una importante victoria por 2 a 0 ante Ciudad de Bolívar en condición de visitante, mientras que el Dragón llega tras igualar 0 a 0 frente a San Miguel en el Bajo Belgrano, resultado que le aseguró la permanencia en la categoría.