Puede terminar tercero, cuarto o quinto

Colón sale a la cancha con todos los resultados “puestos”

Madryn, Morón y hasta Midland (hoy posible rival del mata-mata) terminan sus partidos antes que arranque Colón-Defensores de Belgrano el sábado a las 18. Colón, que no podrá bajar del quinto puesto y clasificó a Copa Argentina 2027, puede subir escalones.