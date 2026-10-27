Cambia, todo cambia. Colón, que con el descenso confirmado de San Miguel más la salvación de Defensores de Belgrano estaba programado para el domingo a las 14, acordó con el “Dragón” adelantar el cruce para el sábado a las 18. De igual manera, el equipo de Iván Delfino jugará con todos los resultados “puestos”.
Colón sale a la cancha con todos los resultados “puestos”
Madryn, Morón y hasta Midland (hoy posible rival del mata-mata) terminan sus partidos antes que arranque Colón-Defensores de Belgrano el sábado a las 18. Colón, que no podrá bajar del quinto puesto y clasificó a Copa Argentina 2027, puede subir escalones.
El que juega último...¿ríe mejor?
Pasando en limpio, la última fecha de la zona “A” quedó diagramada de la siguiente manera para el sábado 31 de octubre: a las 15, San Telmo-Central Norte.
A las 15, Acassuso-Ferro; San Miguel-Deportivo Madryn; Godoy Cruz-Almirante Brown; 15.30, Morón-Ciudad de Bolívar y Los Andes-Mitre de Santiago del Estero; a las 17, Chaco For Ever-Racing de Córdoba; a las 18, Colón-Defensores de Belgrano. Lunes 2 de noviembre: a las 13, All Boys-Estudiantes de Caseros.
Pero, además, a las 15 del mismo sábado, jugarán Atlanta-Midland por la otra zona en la cancha de un Bohemio que sueña con terminar primero.
En consecuencia, Colón, que no podrá bajar del quinto puesto, saltará al césped del Cementerio de los Elefantes con todos los resultados puestos y con todas las chances de saber cómo ingresa al Reducido.
1) Si el Deportivo Morón gana, asegura el tercer puesto; 2) Si el Deportivo Morón empata o pierde, Colón tendrá chances de ser tercero; 3) El otro actor es el Deportivo Madryn: tiene los mismos puntos que Colon pero mejor diferencia de gol: está tres tantos arriba del Sabalero y también apunta a ese tercer lugar del “Gallito”;
4) en el caso que Madryn gane, Colón estará obligado a ganar y golear por una diferencia importante; 5) la otra referencia es la de Midland, el quinto de la otra zona que hoy cruza con Colón en Santa Fe porque tiene dos goles menos de referencia que el Sabalero.
Por lo tanto, arrancando a las 18, el equipo de Iván Delfino tendrá toda la información arriba de la mesa. Incluso, en el peor de los escenarios (que gane Morón y gane Madryn por una diferencia importante e inalcanzable en el goleo), hasta podría salir a jugar sabiendo que pase lo que pase no se mueve del quinto lugar.
En ese caso, con la herramienta para el entrenador de cuidar o preservar a algunos jugadores para el primer partido del Reducido en el Cementerio de los Elefantes.
El Deportivo Madryn vistará en Los Polvorines a un San Miguel descendido, Deportivo Morón que está en caída libre recibe a Ciudad Bolívar que pelea por mejorar (está séptimo con 51 puntos, los mismos de Almirante Brown que es sexto por mejor diferencia de gol) y Colón recibe a Defensores de Belgrano que no pelea por nada.
En cuanto a lo que es el panorama futbolístico rojinegro, la nueva lesión de “Wachi” García lo tendría dos semanas afuera, mientras que la buena noticia de la semana es que (más allá del muy buen momento del “Conejo” Giménez) Matías Budiño ya se sumó a los trabajos del plantel profesional sabalero.
Última fecha atrapante, arriba y abajo
La confirmación de las tres amarillas de Alan Bonansea alejan cualquier tipo de peligro, ya que las amarillas (salvo aquellos jugadores que que acumulen la quinta en la última fecha) se limpian de cara al Reducido. El resto de los jugadores de Colón ya se fueron descartando durante la temporada y estarán todos para los cruces.
En cuanto a la última fecha, será atrapante en la Primera Nacional. El descenso de la Primera Nacional se definirá en la última fecha y Patronato quedó comprometido en la lucha por mantener la categoría.
El empate 1-1 de Nueva Chicago frente a San Martín de San Juan dejó al conjunto de Mataderos con 37 puntos, la misma cantidad que el Rojinegro, mientras que Chacarita alcanzó las 39 unidades tras vencer a Temperley.
La combinación de resultados complicó al equipo entrerriano, que perdió 2-0 frente a Agropecuario y desperdició la posibilidad de llegar a la última jornada con mayor tranquilidad. Ahora deberá visitar a Atlético Rafaela, mientras que sus rivales directos, Chacarita y Nueva Chicago, se enfrentarán en Villa Maipú.
Con apenas una fecha por disputarse, Patronato depende de sí mismo para asegurar la permanencia, aunque un empate o una derrota lo obligarán a esperar el resultado del encuentro entre el Funebrero y el Torito. La definición también contempla la posibilidad de disputar un partido desempate.
El escenario más favorable para Patronato será conseguir una victoria frente a Atlético Rafaela. Si gana, alcanzará los 40 puntos y garantizará su continuidad en la Primera Nacional, independientemente de lo que suceda entre Chacarita y Nueva Chicago.
En caso de empatar en Rafaela, el Rojinegro llegará a las 38 unidades. Para salvarse directamente, necesitará que Chacarita derrote a Nueva Chicago. Si el encuentro entre ambos termina igualado, Patronato deberá disputar un desempate con el Torito, ya que los dos finalizarán con 38 puntos.
Si Patronato pierde, permanecerá con 37 puntos y quedará obligado a esperar una victoria de Chacarita. Ese resultado dejaría a Nueva Chicago con la misma cantidad de unidades que el equipo entrerriano y provocaría un partido desempate para determinar el descenso.