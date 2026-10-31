Colón va a enfrentar a Ferrocarril Midland en el partido de octavos de final del Reducido, buscando el segundo ascenso a Primera División. Será a un solo partido, en cancha de Colón, con dos resultados que favorecen al equipo sabalero: la victoria y el empate. Solamente la derrota lo dejará afuera de competencia.
Colón jugará con ventaja ante Midland
Será a un solo partido y con dos resultados favorables a los sabaleros (la victoria y el empate) para continuar en carrera.
Este encuentro no tiene fecha definida y se jugará el fin de semana del 14 y 15 de noviembre, en virtud de que la semana que viene no habrá fútbol en virtud de la visita del Papa León XIV.
Ese fin de semana se jugarán no solo los partidos de octavos de final del Reducido, sino también la final por el primer ascenso, que será protagonizada por Godoy Cruz y Tristán Suárez.
El perdedor de este encuentro, se sumará a los siete que resulten vencedores de la primera fase, Los ocho equipos que continúen en carrera se agruparán en una tabla única con la cantidad de puntos que sumaron en esta etapa clasificatoria. Una vez alineados del primero al octavo, se cruzarán el 1 con el 8, el 2 con el 7, el 3 con el 6 y el 4 con el 5. A partir de los cuartos de final, los choques serán con partido y revancha, manteniéndose la ventaja deportiva para el mejor ubicado pero ya no a un solo partido sino que habrá dos, uno en cada estadio.
Hay que esperar que termine la fecha para definir la totalidad de los choques del Reducido. El de Colón ante Midland está totalmente confirmado, pero para saber el resto de los encuentros hay que esperar el cierre de la jornada.