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La previa en vivo: Colón recibe a Defensores de Belgrano en Santa Fe

El encuentro se disputa desde las 18:00 en el estadio Brigadier Estanislao López por la fecha 36 de la zona A.

Imagen ilustrativa. El Brigadier López recibe nuevamente al Sabalero. Foto: Fernando NicolaImagen ilustrativa. El Brigadier López recibe nuevamente al Sabalero. Foto: Fernando Nicola
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Colón se enfrenta este sábado por la tarde a Defensores de Belgrano por la fecha 36 de la zona A de la Primera Nacional del fútbol argentino de AFA.

El encuentro se disputa desde las 18:00 en el estadio Brigadier Estanislao López de la ciudad de Santa Fe.

Minuto a minuto

16:25 / Sáb. 31.10.2026

El Brigadier López espera por el encuentro

16:15 / Sáb. 31.10.2026

El vestuario sabalero, listo

16:10 / Sáb. 31.10.2026

La lista de convocados de Defensores de Belgrano

16:03 / Sáb. 31.10.2026

Los convocados por Iván Delfino

16:01 / Dom. 01.11.2026

El historial reciente

El 13 de junio de este año fue la última vez que se enfrentaron, con triunfo de Colón como visitante por 3 a 0 ante Defensores de Belgrano.

La última vez en Santa Fe fue el 27 de abril de 2025 con triunfo del Dragón por 1 a 0.

16:00 / Dom. 01.11.2026

Cómo llega cada uno

Colón viene de ganarle a Ciudad de Bolívar por 2 a 0 en condición de visitante. Se ubica 5° con 57 goles.

Defensores de Belgrano viene de empatar 0 a 0 ante San Miguel y aseguró su permanencia en la categoría.

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