Colón se enfrenta este sábado por la tarde a Defensores de Belgrano por la fecha 36 de la zona A de la Primera Nacional del fútbol argentino de AFA.
En Vivo Primera Nacional
La previa en vivo: Colón recibe a Defensores de Belgrano en Santa Fe
El encuentro se disputa desde las 18:00 en el estadio Brigadier Estanislao López por la fecha 36 de la zona A.
Imagen ilustrativa. El Brigadier López recibe nuevamente al Sabalero. Foto: Fernando Nicola
El encuentro se disputa desde las 18:00 en el estadio Brigadier Estanislao López de la ciudad de Santa Fe.
Minuto a minuto
16:01 / Dom. 01.11.2026
El historial reciente
El 13 de junio de este año fue la última vez que se enfrentaron, con triunfo de Colón como visitante por 3 a 0 ante Defensores de Belgrano.
La última vez en Santa Fe fue el 27 de abril de 2025 con triunfo del Dragón por 1 a 0.
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