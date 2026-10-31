Colón ganó este sábado por la tarde a Defensores de Belgrano por 2 a 0 en el marco de la fecha 36 zona A de la Primera Nacional del fútbol argentino de AFA.
Fútbol
Así quedó la tabla de la Primera Nacional tras el triunfo de Colón
Fue por 2 a 0 ante Defensores de Belgrano. El encuentro se disputó desde las 18:00 en el estadio Brigadier Estanislao López
Colón vs. Defensores de Belgrano | Fecha 36 de la zona A. Foto: Fernando Nicola
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El encuentro se disputó desde las 18:00 en el estadio Brigadier Estanislao López de la ciudad de Santa Fe.
Los goles fueron convertidos por Ignacio Lago (de penal a los 18' ST) y Jerónimo Buosi (34' ST).
Tabla de posiciones
Con este resultado, Colón quedó 5° con 60 puntos, 45 goles a favor y 27 goles en contra. Espera por el cierre de la fecha para confirmar el cuadro del Reducido por el ascenso.
Por el lado de la visita, Defensores de Belgrano quedó 14° con 39 puntos, 25 goles a favor y 34 goles en contra.
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