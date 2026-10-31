Terminó quinto con 60 puntos en 36 partidos

Con la jerarquía de Lago y la frescura de Buosi, Colón le ganó a Defensores y llega "dulce" al Reducido

En el cierre de la fase regular, el sabalero derrotó 2 a 0 a Defensores de Belgrano con un gol del 10 de penal y una exquisitez del juvenil que entró en el segundo tiempo. El equipo no brilló como en Bolívar pero tuvo solidez y paciencia para encontrar la ventaja en el momento clave. Se viene Midland en la primera fase del mini torneo por el segundo ascenso.