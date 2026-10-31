Con la certeza de que, a excepción de una goleada superior a los 6 tantos de distancia, jugaría la primera fase del Reducido como local y frente a Midland, Colón afrontaba este último partido de la fase regular de la Primera Nacional ante Defensores de Belgrano con el objetivo de repetir todo lo bueno que mostró la semana pasada en Bolívar para cargarse de confianza con vistas al mini certamen por el segundo ascenso que dará inicio a mediados de noviembre.
Con la jerarquía de Lago y la frescura de Buosi, Colón le ganó a Defensores y llega "dulce" al Reducido
En el cierre de la fase regular, el sabalero derrotó 2 a 0 a Defensores de Belgrano con un gol del 10 de penal y una exquisitez del juvenil que entró en el segundo tiempo. El equipo no brilló como en Bolívar pero tuvo solidez y paciencia para encontrar la ventaja en el momento clave. Se viene Midland en la primera fase del mini torneo por el segundo ascenso.
Las victorias previas de Madryn y de Morón virtualmente sentenciaron la chance de que el equipo de Delfino pueda aspirar a escalar al menos una posición en esta 36° jornada del campeonato, por lo que el cotejo ante el dragón pasaba a tener una importancia mucho más vinculada a la cuestión futbolística que a las expectativas matemáticas. Con este panorama, un muy buen marco de público en las tribunas del Brigadier y los ingresos de Olmedo y Beltrán por los lesionados Castet y García, Colón recibió a los dirigidos por Campodónico, quienes llegaban a Santa Fe con varias bajas, sin objetivo a la vista y nada más que para completar el calendario.
Sorprendiendo a propios y extraños, la visita salió a plantear el partido de igual a igual, con su línea de volantes metida en campo sabalero y complicando la salida limpia del equipo de Delfino. En este marco, no extrañó que la única acción de riesgo del primer tramo del encuentro sea en favor de Defensores, con Landriel encontrando el balón suelto en el borde del área y sacando un zurdazo que obligó a la respuesta de Giménez para mandarla al córner.
Con Lago y Toledo siempre bien rodeados, y sin que Beltrán y Marcioni puedan desnivelar por las bandas, Bonansea jugaba demasiado aislado, perdiendo las divididas contra la buena dupla de centrales que trajo el dragón a Santa Fe. Sin poder progresar desde el juego asociado, Colón se repetía en pelotazos largos que hacían sencillo el ejercicio defensivo de la visita hoy vestida de blanco.
Recién pasando la línea de los 20 minutos, el equipo santafesino pudo hacerse dueño del tŕamite del juego, imponiéndose en la tenencia del balón con otra buena labor de Lértora y los chispazos que provocaban Lago y Toledo cada vez que podían conectarse por la zona central. En 22 y a la salida de un balón detenido, Colón tuvo su primera oportunidad para abrir el marcador, con la aparición por sorpresa del paraguayo Olmedo que desde el borde del área sacó un fuerte zurdazo que se fue besando el palo derecho del arco defendido por Medina.
La segunda mitad de ese primer tiempo mostró a un sabalero imponiendo condiciones desde la administración del terreno y de la pelota. Sin precisión en la parte final, los de Delfino arrinconaron a Defensores contra su propio arco, provocando múltiples oportunidades con tiros de esquina y balón detenido. Precisamente desde un tiro libre cerca del área volvió a inquietar el local, con un disparo de Lago que se desvió en la barrera y permitió la reacción de Medina.
Con seis ejecuciones en los primeros 45 minutos de acción, los saques desde el cuarto de círculo fueron el arma más importante de la que dispuso Colón para conseguir la ventaja que, a esa altura, ya merecía. Con sendos córners a los 37 y a los 42, el sabalero estuvo cerca del gol con Lértora y Bonansea ganando en el área rival pero sin poder concretar.
Amiconi, de flojo rendimiento en esa primera parte del cotejo, señaló el final de un primer tiempo en el que los de Delfino fueron de menor a mayor y terminaron sumando méritos para conseguir una diferencia de la que, salvo algunas aproximaciones, no estuvieron cerca. Inconexo en zona de gestación, a Colón le faltó creatividad para superar la sólida resistencia de un Defensores que demostró mucha dignidad para vender cara su derrota en el Brigadier.
Lo ganó en el complemento
Sin hacer modificaciones en vestuarios, Delfino apostó por darle continuidad al buen cierre de primer tiempo que había mostrado su equipo. Sin embargo, y pese a seguir administrando los tiempos y el balón, a Colón le seguía costando generar espacios en la última línea de un Defensores cada vez más cerrado. Los de Campodónico se sentían cómodos jugando cerca de Medina y apostando a salir rápido de contra para agarrar mal parada a una defensa local que con Rasmussen y Toledo jugaba casi en mitad de cancha.
Impotente a la hora de provocar opciones de gol, el técnico rojinegro mandó a la cancha al pibe Buosi en lugar de un inexpresivo Beltrán, sumando un delantero de área más para acompañar al solitario Bonansea. En 14, segundos después de la variante, fue la visita la que llegó a fondo y produjo su chance más clara, con un desborde y centro desde la izquierda que Enzo González cabeceó al travesaño tras la estéril volada de Giménez.
Cuando el reloj superaba los 24, y parecía que a Colón le iba a costar y mucho abrir el marcador, una llegada a fondo y un penal bien sancionado por Amiconi le permitió al sabalero encontrar la diferencia. Marcioni anticipó a Rodríguez entrando en el área, el 3 visitante lo tocó y el árbitro sancionó la pena máxima. Como ha sido costumbre a lo largo de todo el año, de la responsabilidad se hizo cargo el 10 y, con su habitual jerarquía, no falló. Lago sacó un potente derechazo cruzado que Medina no pudo atajar pese a adivinar la punta y desató el festejo contenido de todo el Brigadier, que explotó con el 1 a 0.
Obligado por el resultado adverso, a los de Campodónico no les quedó más remedio que tratar de adelantarse y volver a sumar gente cerca del área local. Ese cambio de postura le entregó a Colón los espacios que antes escaseaban para poder atacar de contra y en busca del gol que liquide el pleito. Tras un par de maniobras mal administradas por los hombres de Delfino, Jerónimo Buosi entregó la perla de la tarde noche con un sablazo que hizo delirar al Brigadier.
El pibe con la 20 del Bichi en la espalda recibió solo en zona de tres cuartos y sin dudar un segundo se perfiló y sacó un precioso remate que dejó sin chances a Medina y se transformó en el 2 a 0 rojinegro que parecía sentenciar el pleito. De varios buenos ingresos en la segunda mitad de la campaña, el delantero juvenil gritó con alma y vida su primer tanto como profesional, emocionado hasta las lágrimas en el abrazo con sus compañeros y de cara a la gente.
Con la certeza de que el partido estaba terminado, los minutos finales mostraron a un Colón decidido a hacer correr el reloj lo más lejos posible del arco de Giménez. Apenas el tiro del ingresado Tcherkaski que reventó el palo izquierdo en la última del partido fue lo que generó Defensores en busca de un empate que le quedó demasiado lejos. Amiconi señaló el final y decretó el triunfo de un equipo sabalero que trabajó en pos de una victoria que mereció por lo hecho desde la segunda mitad de la etapa inicial en adelante.
Sin brillar en lo futbolístico, pero con el convencimiento mostrado en las últimas jornadas del campeonato, jugadores e hinchas se fueron de la cancha en un aplauso que resume la ilusión de cara a la recta determinante de la temporada.
Con una más que aceptable campaña de 60 puntos en 36 presentaciones, Colón cerró la fase regular en el quinto lugar del grupo que ganó Godoy Cruz, con la sensación de que podría haber estado un poco más arriba pero también con la certeza de que tiene herramientas para dar pelea en el Reducido que lo tendrá como protagonista.
Con Midland como más que posible rival (Gimnasia y Tiro debería ganarle por 11 goles mañana a Quilmes para ser el quinto del otro grupo), Delfino y sus dirigidos tendrán ahora 2 semanas para recuperar lesionados y pulir detalles de cara a un mini torneo que se pondrá en marcha el fin de semana del 14 y el 15 de noviembre y en el que Colón tiene la obligación de ser protagonista y dar pelea hasta el final, como su gente y su historia lo demandan.
La síntesis
COLÓN: 1- Tomás Giménez; 4- Mauro Peinipil, 2- Nicolás Thaller, 6- Federico Rasmussen, 3- Sebastián Olmedo; 7- Agustín Toledo, 5- Federico Lértora; 8- Emanuel Beltrán, 10- Ignacio Lago; 11- Julián Marcioni, 9- Alan Bonansea. DT: Iván Delfino.
DEFENSORES DE BELGRANO: 1- Alejandro Medina; 4- Diego Magallanes, 2- Gonzalo Gamarra, 6- Juan De Tomaso, 3- Martín Rodríguez; 5- Agustín Benítez, 8- Ignacio Gutiérrez, 10- Lautaro Rodríguez, 7- Leonardo Landriel; 11- Enzo González, 9- Joaquín Ardaiz. DT: Mariano Campodónico.
Goles: En el segundo tiempo, a los 25 min. Lago (C), de penal; a los 35 min. Buosi (C)
Cambios: En el segundo tiempo, a los 13 min. 20- Jerónimo Buosi por Beltrán (C); a los 20 min. 18- Patricio Moyano y 20- Francisco Tcherkaski por Landriel y González (DB); a los 28 min. 15- Conrado Ibarra por Marcioni (C); a los 34 min. 17- Dilan Acosta por Benítez (DB); a los 36 min. 18- Matías Muñoz y 19- Ignacio Antonio por Lértora y Toledo (C); a los 41 min. 15- Nicolás Borsotti y 16- Leandro Ciccolini por Rodríguez y Ardaiz (DB).
Árbitro: Bruno Amiconi.
Estadio: Brigadier López - Santa Fe