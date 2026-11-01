La historia de Midland, el rival sabalero, arranca el 28 de junio de 1914 cuando se llevó a cabo la fundación de uno de los clubes más populares del Oeste y baluarte deportivo del partido de Merlo: Midland, cuya denominación remite al viejo ferrocarril que hoy en día se llama Belgrano Sur y tenía dos talleres de locomotoras en la localidad de Libertad.
Midland, el Funebrero que pisa el Cementerio en el Reducido
Colón-Midland será uno de los partidos de octavos de final del Reducido, buscando el segundo ascenso a Primera División. Es un solo partido y en el Brigadier, con ventaja deportiva para el Sabalero.
El sitio 4Palabras explica “el partido de Merlo está integrado también por las ciudades de San Antonio de Padua, Parque San Martín, Libertad, Mariano Acosta, Agustín Ferrari y Pontevedra. Son en total 7 las localidades que conforman el partido.
Si bien la localidad alberga futbolísticamente hablando al Deportivo Merlo, a Argentino de Merlo, en estas líneas nos vamos a encargar del Club Atlético Ferrocarril Midland. Y en principio para contextualizar haremos un poco de historia y veremos algunas estadísticas.
En los años 90 no era sencillo llegar a la cancha de Midland para un pasante de la sección deportes de un medio de comunicación. Había que atravesar todo el barrio Parque San Martín, de la localidad de Libertad, bien al oeste del conurbano bonaerense y llegar a una modesta cancha bien del ascenso, con vestuarios sin pintar, casi sin lugar entre el terreno de juego y las tribunas, pero con una pasión desbordante de su gente.
Sin embargo, la realidad cambió. Su estadio ahora lleva el nombre Ciudad de Libertad, desde enero de 2018, cuando finalizó su remodelación, que incluye césped sintético, una tribuna de cemento nueva y, además, en el 2023 se amplió la tribuna popular, llevando su capacidad a 11.000 almas merlenses. Le dicen el Funebrero porque está enclavado en las cercanías del Cementerio de Libertad.
Inspirado en la estación de ferrocarril que se encuentra a pocas cuadras del club, un tal Walter Robinson lo fundó un 28 de junio de 1914, con objetivos sociales y deportivos. Sus principales actividades eran por entonces el tenis y los bailes. ¿Qué paquete no?
En 1960 se afilió a la AFA y, un año más tarde, comenzó a jugar en Primera D, e inauguró la pileta olímpica. En 1989, dicen que el equipo batió el récord sudamericano con 50 partidos sin perder y su máximo goleador fue, en la temporada 1988-89, Alfredo Eduardo Villa con 23 tantos.
Durante la primera parte de la década del 90 se mantuvo en la Primera C, buscando ascensos y en 1996 lo logró, pero siguieron años de idas y vueltas entre ascensos y descensos. El nuevo milenio trajo la criptonita del conurbano y Midland se pega un giro de 180 grados.
El 13 de mayo del 2009 salió campeón del torneo de la Primera D, logrando el ascenso nuevamente a la Primera C. El 12 de junio del 2022, fue campeón del Apertura del torneo de la Primera C, y el 25 de noviembre de 2023, ganó el reducido por el cuarto ascenso a la Primera B Metropolitana para la temporada 2024, ganando 2-0 y 1-3 a Liniers.
Y en 2025, la criptonita bonaerense estalló cuando Midland, salió campeón del Apertura y el Clausura de la primera B y ahora se prepara para disputar el campeonato de la Primera Nacional por primera vez en su historia.
De esta manera, en el año de su 111° aniversario, “la banda de Merlo”, rompió su techo histórico. Lo hizo con números contundentes, pero también con una arquitectura institucional que explica por qué Midland se puede transformar en un actor de peso en el fútbol argentino.
El ascenso a la Primera Nacional no fue cosa solo de una hazaña deportiva. Ganó la temporada anual con 78 puntos. Cosa que pocos pueden contar. Esto se debe también a un proceso más profundo, donde entra a jugar la geopolítica del fútbol, con la pata dirigencial liderada por el ex arquero mundialista, Agustín Orión, el respaldo de empresarios locales, sindicatos, un orden económico-financiero y el acercamiento político con la estructura de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
“Estamos viviendo uno de esos momentos que quedan eternamente en la historia ¡Somos de la B Nacional! Este ascenso no es solo un logro deportivo, es el resultado de años de trabajo, de sacrificio silencioso, de jugadores que dejaron el alma, de un cuerpo técnico incansable, de empleados, colaboradores y dirigentes que nunca bajaron los brazos…”, decía Agustín Orion, presidente de Midland, cuando daban el gran golpe.
Agustín nació en 1981, en el principado de Ramos Mejía, del partido de La Matanza. Se formó en las divisiones inferiores de San Lorenzo de Almagro, donde debutó y fue campeón en 2007, pero tuvo una extensa trayectoria como arquero. Jugó en Boca Juniors, donde también fue campeón, en Racing Club, Estudiantes de La Plata, Colo Colo de Chile, e integró el plantel que salió sub-campeón del mundo con la selección argentina en Brasil 2014.
Orión es hincha fanático de Midland y tras retirarse del futbol profesional, luego de su paso por Colo Colo, trabajó en la Sub Comisión de Futbol del club, luego fue vicepresidente antes de ser el flamante titular.
Los trabajadores que poblaban la zona quisieron tener un espacio propio donde existiera la posibilidad de realizar actividades recreativas, por lo que bajo el liderazgo de Gerardo Gil y Walter Robinson, por ejemplo, crearon una entidad que primero se enfocó en el tenis y los bailes.
Volviendo a su historia, aquellos años iniciales fueron teñidos por los colores negro y rojo, pero posteriormente la flamante institución sufrió varios cambios de colores: en 1918 cambió al verde, en 1926 al amarillo y negro con rayas verticales (por eso muchas de sus camisetas alternativas se veían así) y finalmente en 1933 adoptó los actuales blanco y azul en la banda que cruza su camiseta de derecha a izquierda.
El Funebrero (apodo que recibió porque su estadio se encuentra en las cercanías del Cementerio de la ciudad de Libertad) se inspiró en una empresa homónima y su fundación se produjo con objetivos sociales y deportivos. Habitué de la Primera C y la D, solamente disputó la temporada 1996-1997 de la B Metropolitana, hasta que logró el ascenso a la Primera. Nacional Clasificó en tres oportunidades a la Fase Final de la Copa Argentina pero no logró triunfos en las instancias decisivas.
El estadio y sus instalaciones se encuentran en cercanías del Cementerio de Libertad, partido de Merlo, en la zona Oeste del gran Buenos Aires. De ahí su apodo de "Funebrero".
Lleva el nombre de “Ciudad de Libertad” y en enero de 2018 finaliza su remodelación, que incluye, césped sintético, tribuna de cemento nueva, el año pasado comenzó la construcción de plateas nuevas y cabina de prensa. Tiene una capacidad de 12.000 espectadores
“Su entrenador actual es Joaquín Iturrería. El joven entrenador de 36 años, comenzó su trayectoria como director técnico en Deportivo Morón haciendo dupla con Alejandro Migliardi. Tras su salida del "Gallo" tuvo un paso por Los Andes, Dirigió a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y tras su buen trabajo fue convocado a Midland”, explica a El Litoral el colega Marcelo Torre.
El cuerpo técnico consiguió campeonato del torneo Apertura de la Primera “B” 2025, campeonato del Torneo Clausura de la Primera “B 2025; ascenso directo a la Primera Nacional 2026; clasificación a la Copa Argentina 2026; clasificación al Reducido por el segundo ascenso 2026; clasificación a la Copa Argentina 2027.