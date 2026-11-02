Fútbol argentino

Brian Fernández busca club para volver a jugar: “Esto se va a acabar cuando yo quiera”

El delantero santafesino y confeso hincha de Colón expresó su deseo de retomar la actividad profesional a los 32 años tras su paso por Fénix de Uruguay. “Me gustaría tener otra oportunidad en el fútbol", dijo.