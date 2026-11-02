El atacante santafesino Brian Fernández manifestó públicamente sus ganas de volver a vestir la camiseta de un club profesional y dejó en claro que no descarta ninguna opción para concretar su regreso. A los 32 años, el delantero con pasado en Colón —club del cual es hincha reconocido— se encuentra en condición de jugador libre desde marzo de 2026, momento en que interrumpió su contrato con Fénix de Uruguay por motivos personales.
Brian Fernández busca club para volver a jugar: “Esto se va a acabar cuando yo quiera”
El delantero santafesino y confeso hincha de Colón expresó su deseo de retomar la actividad profesional a los 32 años tras su paso por Fénix de Uruguay. “Me gustaría tener otra oportunidad en el fútbol", dijo.
“Me gustaría tener otra oportunidad en el fútbol. Como dije en una historia, esto se va a acabar cuando yo quiera. Sea en Primera División, en Europa, en el Ascenso. Estoy disponible a aceptar cualquiera de esas oportunidades”, afirmó la figura santafesina en una entrevista concedida a Alejo Leguiza, donde dejó en evidencia sus ganas de tener revancha con la pelota.
Su última etapa oficial duró apenas un par de meses en el fútbol uruguayo, donde se había incorporado a finales de enero antes de acordar su desvinculación. En las últimas semanas, Fernández había vuelto a ser noticia tras hablar abiertamente de su lucha con el consumo de drogas y pasajes complejos de su vida personal.
Surgido de la provincia y con una vasta trayectoria que incluye su recordado paso por el Sabalero, el delantero sumó experiencia en instituciones como Defensa y Justicia, Racing, Sarmiento, Ferro, Almirante Brown y Talleres de Remedios de Escalada, además de haber jugado en ligas de México, Chile, Estados Unidos, Francia e Italia. Hoy, el futbolista santafesino espera el llamado de una institución para abrir un nuevo capítulo en su carrera.