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Unión-Vélez: va este viernes a las 19 en el 15 de Abril

La AFA oficializará en las próximas horas la última fecha de la Liga Profesional, condicionada por la visita del Papa a la Argentina. El equipo de Leo Madelón, que depende de un combo de resultados (propio y ajenos), juega este mismo viernes.

Unión-Vélez: va este viernes a las 19 en el 15 de Abril. Foto: Fernando NicolaUnión-Vélez: va este viernes a las 19 en el 15 de Abril. Foto: Fernando Nicola
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Si bien está en un borrador que será oficializado en las próximas horas, El Litoral está en condiciones de adelantar que Unión-Vélez Sarsfield se jugará este viernes 6 de noviembre a las 19 horas en el estadio 15 de Abril.

“Tenemos vida, en el torneo anterior nos pasó lo mismo. Vi un equipo sólido, nos acomodamos y ya no somos el equipo de las derrotas, en estos partidos hemos levantado. Yo soy positivo, estamos a dos o tres puntos de los que entran, perdimos partidos de local increíbles, como el de Independiente por ejemplo y yo me hago cargo”, dijo Leo Madelón en Rosario.

Lo concreto es que, mientras AFA define cómo se juega la última fecha, Unión-Vélez Sarsfield se juega este viernes 6 de noviembre a las 19 en el estadio 15 de Abril, enclavado en López y Planes.

El antecedente directo

El último partido entre ambos terminó en un 2-2. Florián Monzón marcó un doblete para el Fortín mientras que Palacios y Colazo se repartieron los tantos tatengues para empatarlo.

El primero de Monzón

Palacios igualó el marcador

Penal y el segundo grito de Monzón

Colazo empató todo

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