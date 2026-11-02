Si bien está en un borrador que será oficializado en las próximas horas, El Litoral está en condiciones de adelantar que Unión-Vélez Sarsfield se jugará este viernes 6 de noviembre a las 19 horas en el estadio 15 de Abril.
Unión-Vélez: va este viernes a las 19 en el 15 de Abril
La AFA oficializará en las próximas horas la última fecha de la Liga Profesional, condicionada por la visita del Papa a la Argentina. El equipo de Leo Madelón, que depende de un combo de resultados (propio y ajenos), juega este mismo viernes.
“Tenemos vida, en el torneo anterior nos pasó lo mismo. Vi un equipo sólido, nos acomodamos y ya no somos el equipo de las derrotas, en estos partidos hemos levantado. Yo soy positivo, estamos a dos o tres puntos de los que entran, perdimos partidos de local increíbles, como el de Independiente por ejemplo y yo me hago cargo”, dijo Leo Madelón en Rosario.
Lo concreto es que, mientras AFA define cómo se juega la última fecha, Unión-Vélez Sarsfield se juega este viernes 6 de noviembre a las 19 en el estadio 15 de Abril, enclavado en López y Planes.
El antecedente directo
El último partido entre ambos terminó en un 2-2. Florián Monzón marcó un doblete para el Fortín mientras que Palacios y Colazo se repartieron los tantos tatengues para empatarlo.
El primero de Monzón
Palacios igualó el marcador
Penal y el segundo grito de Monzón
Colazo empató todo