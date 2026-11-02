El Tate se juega lo que le queda

Unión-Vélez: va este viernes a las 19 en el 15 de Abril

La AFA oficializará en las próximas horas la última fecha de la Liga Profesional, condicionada por la visita del Papa a la Argentina. El equipo de Leo Madelón, que depende de un combo de resultados (propio y ajenos), juega este mismo viernes.