Leo Madelón estaba tranquilo luego del partido, más allá de la bronca por un partido que Unión debió ganar y que lo termina empatando por una jugada desafortunada. Todavía tiene la confianza intacta para la última fecha, más allá de que sabe que tiene que ganar y esperar resultados que le permitan meterse en el Reducido.
Leo Madelón: “Los chicos defendieron con dignidad la camiseta de Unión”
El entrenador rojiblanco se lamentó por el resultado, admitió que el equipo hizo mucho para ganar el partido y se mostró positivo en relación a la última fecha y la compleja chance que le queda para clasificar a los play off.
Arrancó hablando de las modificaciones que hizo. Respecto de la salida de Lucas Ayala, dijo que “fue táctico”. Allí retrasó a Bruno Pittón, que había ingresado un par de minutos antes del gol del empate y tiró a Luna Diale por izquierda. “Hicimos un 4-3-1-2 en el final, cuando entró Eric Ramírez. Vinimos a buscar el partido y a ganarlo. En el primer tiempo erramos un par de goles y en el segundo tiempo lo ganábamos bien, pero nos hicieron un gol accidental y apenas nos llevamos un punto”, señaló el entrenador rojiblanco, que tras el partido decidió que los jugadores queden concentrados en Casa Unión a la espera de saber cuándo se jugará con Vélez.
“Los felicité a los muchachos porque defendieron con dignidad la camiseta, estuvimos a la altura y tuvimos muy claras las cosas de cómo jugarlo al partido. Hay una leve chance para la última fecha y no la vamos a desaprovechar”, agregó Madelón.
En cuanto a la planificación del partido, que se basó en regalarle un poco el terreno y la pelota a Newell’s pero en sectores intrascendentes de la cancha (el propio campo rival) para empezar a apretar en la mitad del terreno, dijo que “el fútbol es muy táctico y todos tenemos un plan de partido. Ellos jugaron con dos 5 fijos, algo que sabíamos, y la idea nuestra era cerrarle los caminos por adentro y atacarlos por afuera. Nosotros tuvimos llegada y vocación ofensiva”.
Respecto del rendimiento de la línea de cuatro, dijo que “jugó un gran partido la defensa, quiero ver el gol del empate para ver qué sucedió. Los chicos llegaron muy golpeados al vestuario por esa jugada, pero al margen de eso, no tengo dudas que esta vez el trabajo defensivo fue muy bueno”.
“Tenemos vida, en el torneo anterior nos pasó lo mismo. Vi un equipo sólido, nos acomodamos y ya no somos el equipo de las derrotas, en estos partidos hemos levantado”, señaló Madelón, más allá de que la recuperación no alcanza, en cuanto a la sumatoria de puntos, pues luego de las cuatro derrotas, Unión totalizó 5 puntos de 9 con dos partidos de visitante (el de Newell’s y el de Riestra) y uno de local (la victoria ante Estudiantes).
Respecto del balance que empieza a hacer en cuanto a lo ocurrido en el segundo semestre, dijo que “yo soy positivo, estamos a dos o tres puntos de los que entran, perdimos partidos de local increíbles, como el de Independiente por ejemplo y yo me hago cargo. Ayala jugó todo el torneo y el único partido que faltó fue con San Lorenzo porque estaba lesionado; Isla tiene mucho futuro, Peresutti hizo buenos partidos y pienso que tenemos con qué. Debiéramos estar mejor, pero tengo la tranquilidad de que hemos dado todo. Y que el plantel ha crecido”.
Sobre si se sintió representado por su equipo, admitió que sí y agregó que “tuvimos imprecisiones, pero tácticamente estuvimos aplomados, no nos superaron y lo que me da bronca es que no nos acordamos antes de tener estas actuaciones”.
También habló de lo ocurrido en el entretiempo, que obligó a los jugadores a retornar rápidamente al campo de juego porque el ambiente se tornó irrespirable por los efectos del gas pimienta que arrojó la policía por el enfrentamiento con hinchas de Newell’s al cabo del primer tiempo, producto de una interna en la propia barra: “Lo del entretiempo fue raro, los jugadores me pidieron que no entrara al vestuario porque había gases por la pelea afuera entre la policía y los hinchas. Así que nos fuimos otra vez a la cancha, llevaron todo lo que se consume en el entretiempo como glucosa, golosinas y todo lo que habitualmente se toma y se come en ese momento y eso me gustó. Fue raro pero me gustó. Nadie se quejó y todos los asumieron con mucho profesionalismo y sin distracciones”.
Volvió a mencionar el tema de los cambios, cuando decidió los ingresos de Bruno Pittón y Misael Aguirre por los dos volantes laterales. “Estaba cansado Palacios, faltaban quince minutos y como no teníamos volantes por izquierda, la idea fue poner a alguien que aguante por ahí. Por eso decidí que ingresen ellos dos, para darle aire al equipo por los costados. La cuestión era sostener el resultado dos o tres minutos más y no pudo ser. Luego tiramos todo lo que teníamos para atacar, como la Perla Ramírez o el ingreso de Pintado para abrir la cancha por afuera. Newell’s no nos complicó y nosotros tuvimos dos o tres jugadas de cabezazos que no pudieron ser más peligrosos. Y eso fue todo hasta el final”, concluyó el entrenador rojiblanco.