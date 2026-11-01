Vuelven a “chocar” las manos en Rosario

Kudelka y Madelón, dos nombres propios en los últimos 40 años de historia de Unión

Los dos ganaron cosas, Madelón más que Kudelka. Pero, para ambos, Unión no es “algo más” en sus carreras deportivas. Pertenecen a una generación de entrenadores que desafían el tiempo y mantienen la vigencia.